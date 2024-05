Der Bayerische Rundfunk und der Südwestrundfunk haben angekündigt, in Zukunft "näher zusammenrücken" zu wollen – sie kooperieren in Sachen Sendeabwicklung. So wird das BR Fernsehen künftig nicht mehr vom BR selbst in München technisch abgewickelt, sondern vom SWR aus dem Funkhaus Baden-Baden. Dort läuft bereits jetzt die technische Abwicklung für das hr Fernsehen, das SWR Fernsehen, das SR Fernsehen und den Bildungskanal ARD alpha (den der BR verantwortet). Der Regelbetrieb für die Kooperation sei Anfang Mai gestartet, heißt es.

© SWR/Patricia Neligan Kai Gniffke

Die Zusammenarbeit ist Teil der ARD-Strukturreform, in der der SWR die Federführung für das Projekt Sendeabwicklung innehat. Und auch an anderen Stellen arbeiten die ARD-Sender inzwischen enger zusammen als noch vor einigen Jahren. Etwa im Radio: Die ARD-Info- und Kulturradios haben inzwischen ein gemeinsames Abend- und Nachtprogramm. Die großen Mainstreamwellen ziehen nach. Der SWR stellt ab 2025 ein gemeinsames Abendprogramm zur Verfügung. Vom SWR kommt bekanntlich ja schon seit vielen Jahren die "ARD Popnacht".