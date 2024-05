© ZDF

Als Hajo plötzlich auf die Abschussliste seiner Chefin gerät, merkt er, dass er mit seinen üblichen Ausreden nicht mehr weiterkommt. Jetzt braucht er eine "Champions-League-Lüge". Und so erzählt er spontan, dass seine Frau Vera (Katrin Wichmann) Opfer eines tödlichen Autounfalls geworden ist. Der Film ist bereits ab dem 4. Juli in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Mit "Überväter" und "Alle nicht ganz dicht" hat das ZDF zudem zwei weitere Filme für den Donnerstagabend um 20:15 Uhr angekündigt, auch sie sollen voraussichtlich im September ausgestrahlt werden und sind ab Anfang Juli in der Mediathek verfügbar. In "Überväter" spielt Fritz Karl einen Mann alter Schule und mit klassischem Rollenverständnis, dessen Verhältnis zu seinem feinfühligen Sohn Luca (Anselm Bresgott) kompliziert ist. Jetzt erwarten die beiden zur gleichen Zeit Nachwuchs - und nehmen zufällig am selben Seminar für werdende Väter teil.

In "Alle nicht ganz dicht" spielt Ulrike Kriener die Figur Barbara Lucke, die ungekrönte Königin des Betriebsrates. Jetzt wird sie kurz vor der Rente nach 30 Jahren überraschend abgewählt und muss als Sachbearbeiterin an den Shared Desk – ausgerechnet in die Abteilung ihres strebsamen Sohnes Bastian (Tim Oliver Schultz). Für Mutter und Sohn ist die Situation ein Schock. Aber ob sie will oder nicht, Barbara muss all die verpassten Entwicklungen aus Jahrzehnten aufholen: Video-Meetings, E-Learnings und Changemanagement. Oliver Wnuk spielt den Geschäftsführer.

Neben diesen genannten Filmen will das ZDF im Sommer noch eine Reihe von weiteren Komödien ins Programm nehmen. So soll auch der zweite "Merz gegen Merz"-Film mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst voraussichtlich im September zu sehen sein. Einen genauen Sendetermin gibt es dafür aktuell aber noch nicht.

Einen Sendetermin gibt’s nun auch für die dritte Staffel der ZDFneo-Comedyserie "Doppelhaushälfte". Hier geht’s am Dienstag, den 13. August, ab 21:45 Uhr mit neuen Folgen weiter. Ab dem 9. August stehen die Folgen zudem schon vorab in der Mediathek zum Abruf bereit. In den neuen Folgen teilen sich Andi (Milan Peschel) und Mari (Maryam Zaree) plötzlich den gleichen Arbeitsweg. Und Tracy (Minh-Khai Phan-Thi) muss sich mit einem Todesfall in der Familie auseinandersetzen.

Bestätigt ist mittlerweile auch, dass "Der ZDF Comedy Sommer" 2024 das dritte Jahr in Folge am späten Freitagabend zurückkehren wird. Auftakt ist am 14. Juni - dann allerdings erst um 23:45 Uhr. Die Quoten dürften trotzdem gut werden, denn schließlich ist direkt im Vorfeld das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland im ZDF zu sehen. Insgesamt acht Ausgaben der Comedy-Show wird das ZDF im Sommer zeigen, präsentiert werden diese abwechselnd von Michael Mittermeier, Abdelkarim, Bülent Ceylan, Lisa Feller, Tahnee, Till Reiners, Özcan Cosar und Olaf Schubert.