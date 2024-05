Egal ob es um ihre Musik, ihre Beziehung oder ihre finanzielle Situation geht: Taylor Swift ist aktuell eigentlich immer für Schlagzeilen gut. Erst kürzlich veröffentlichte sie überraschend ein Doppelalbum und fuhr damit etliche Rekorde ein. Nun will auch die ARD etwas vom Glamour abhaben und hat einen Podcast angekündigt, in dem man sich voll und ganz auf Taylor Swift konzentrieren wird.

"Die Taylor Swift Story" heißt der sechsteilige Podcast, der von ARD Kultur verantwortet und ab dem 23. Mai veröffentlicht wird. Zu hören gibt’s die Folgen einerseits in der ARD-Audiothek und andererseits auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Moderiert wird der Podcast von Musikerin Vanessa Mai und Popkultur-Expertin Gizem Celik. Sie tauchen in das Universum von Taylor Swift ein und sollen unter anderem klären, was sie zu einer der einflussreichsten Musikerinnen der Welt macht. Jede Woche beleuchten Vanessa Mai und Gizem Celik ein neues Kapitel des Phänomens Taylor Swift – von ihren musikalischen Anfängen als Country-Sängerin bis hin zum weltweiten Mega-Star.

Vanessa Mai ist selbst Musikerin, zunächst in ihrer Band Wolkenfrei und später auch als Solo-Künstlerin. Mai war auch schon Jury-Mitglied bei "Deutschland sucht den Superstar" und präsentiert auf dem Youtube-Schlagerkanal des SWR mit "On Mai Way" ihre eigene Talksendung. Gizem Celik ist bekannt aus dem Funk-Format "Beyond Gossip" und soll nach Angaben von ARD Kultur ihre Expertise in puncto "Popkultur, als journalistische Content-Creatorin sowie ihre Perspektive als kritischer Swiftie" in den Podcast mit einbringen.