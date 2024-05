am 07.05.2024 - 11:22 Uhr

Die Comedy-Panelshow "Faking Bad - Besser als die Wahrheit" mit Oliver Kalkofe hat nun auch ein konkretes Startdatum. Wie die ARD nun bestätigt hat, gibt’s die ersten zwei Folgen der sechsteiligen Staffel ab dem 27. Juni in der Mediathek zu sehen. Die lineare Premiere erfolgt am 11. Juli, "Faking Bad" ist dann immer donnerstags ab 22:50 Uhr zu sehen. Wiederholungen sind außerdem in den Programmen von BR, WDR, RBB und NDR geplant.

"Faking Bad" geht damit noch während der Mitte Juni startenden Fußball-EM on Air. Inhaltlich geht es in dem Format nicht nur um bizarre Fragen, sondern auch um möglichst verrückte Antworten, die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausdenken müssen. Dazu begrüßt Kalkofe in jeder Ausgabe verschiedene Gäste, angekündigt sind unter anderem Torsten Sträter, Oliver Welke, Katrin Bauerfeind, Michael Mittermeier, Laura Larsson, Olaf Schubert, Laura Karasek, Peter Rütten, Simon Pearce und Michael Kessler.

© WDR/Marcel Langer

Oliver Kalkofe selbst sagt zu seiner neuen Sendung: "Endlich lernen wir, wie Fake-News hergestellt werden und warum bekloppte falsche Wahrheiten so häufig für uns leichter zu glauben sind als die absurde wirkliche Wahrheit. Aber ich hätte selbst nicht gedacht, dass kreatives Lügen im Quiz-Impro-Comedy-Battle-Mix auch noch derart viel Spaß machen kann!"

Produziert wird "Faking Bad – Besser als die Wahrheit" von BurdaStudios im Auftrag des WDR. Die Redaktion im WDR liegt bei Leona Frommelt.

Hier noch die Übersicht zu den Sendeterminen in den Dritten Programmen:

BR Fernsehen: ab 19.7.2024, freitags um 22 Uhr

WDR Fernsehen: ab 26.8.2024, montags um 22.15 Uhr

RBB Fernsehen: am 6.9.2024 um 20.15 Uhr und ab 13.9.2024 freitags um 22 Uhr

NDR Fernsehen: ab 16.10.2024, mittwochs um 22.45 Uhr