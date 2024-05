Sie ist eine der umstrittensten Politikerinnen unseres Landes: Sahra Wagenknecht hat sich zuletzt von den Linken losgesagt und mit dem BSW etwas Eigenes auf die Beine gestellt. Was die Politikerin Sahra Wagenknecht wirklich antreibt, soll im Juni in einem TV-Format beantwortet werden: "Trotz und Treue – Das Phänomen Sahra Wagenknecht" wird ab dem 9. Juni als vierteilige Dokumentation in der ARD Mediathek angeboten. Linear werden die vier Folgen zu einem 90 Minuten langen Film zusammengefasst. Dieser wird am 12. Juni um 0:15 Uhr im Ersten gesendet und am 13. Juni zur Primetime im MDR.