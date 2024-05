am 08.05.2024 - 11:05 Uhr

In den vergangenen drei Jahren hat Prime Video jeweils am Ende des Jahres eine neue Staffel der Mockumentary-Serie "Die Discounter" veröffentlicht - und bei dieser Taktung wird man wohl auch bleiben. Wie der Streamingdienst nun nämlich angekündigt hat, haben in Hamburg die Dreharbeiten für die vierte Staffel der Serie begonnen. Kundinnen und Kunden von Prime Video sehen die zehn frischen Episoden dann Ende des Jahres, ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.

Und so beschreibt man den Inhalt der neuen Folgen: Im Kolinski Billstedt läuft es unerwartet gut. Der Markt schreibt schwarze Zahlen. Zwischen Torsten (Marc Hosemann) und seiner Beförderung steht jetzt nur noch ein Fortbildungsseminar - und damit wittert Pina (Klara Lange) ihre Chance, endlich offiziell Filialleiterin zu werden. Während es auf dem Papier für den Markt besser läuft denn je, geht es im Team drunter und drüber: Titus (Bruno Alexander) arbeitet inzwischen in der Eppendorfer Filiale, das Heimweh nach Billstedt wird aber immer stärker; zwischen ihm und Lia (Marie Bloching) gilt weiterhin der Beziehungsstatus "es ist kompliziert"; Jonas (Merlin Sandmeyer) bleibt Jonas und auch sonst wird die Belegschaft nicht von den großen und kleinen Dramen im Supermarkt verschont.

Neben Marc Hosemann, Klara Lange, Bruno Alexander, Marie Bloching und Merlin Sandmeyer, kehren auch Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm wieder zum Cast der vierten Staffel zurück. Angekündigt sind darüber hinaus auch wieder Gastauftritte.

Carsten Kelber und Frank Buchs fungieren als Produzenten von "Die Discounter". Für das Drehbuch zeichnen erneut Oskar und Emil Belton sowie Bruno Alexander von Kleine Brüder verantwortlich, die auch die Regie und den Schnitt der Mockumentary übernehmen. Katrin Weikart fungiert als Executive Producerin. Produziert wird die Serie von Pyjama Pictures.