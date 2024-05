am 08.05.2024 - 12:44 Uhr

Vor genau 30 Jahren haben Tom Tykwer, Wolfgang Becker, Dani Levy und Stefan Arndt ihre gemeinsame Produktionsfirma X Filme Creative Pool gegründet, bis heute sind sie zusammen mit Beta Film und Bogey Gesellschafter. Nun stellt man sich in der operativen Führung neu auf: Stefan Arndt, der bislang die Geschäfte geleitet hat, zieht sich auf eigenen Wunsch aus dem täglichen Geschäft zurück und will sich auf seine Rolle als Produzent konzentrieren. Stattdessen rückt nun Regisseur und Produzent Tom Tykwer, in die Geschäftsführung, die er sich mit Uwe Schott teilt.

Mit der Neuordnung der Unternehmensführung solle der Fokus auf die Entwicklung und Umsetzung kreativer, mutiger und außergewöhnlicher Stoffe für Film und Fernsehen verschärft werden, heißt es in einer Mitteilung. Tom Tykwer, dessen aktuelles Projekt die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" ist und dessen Film "Das Licht" Ende des Jahres ins Kino kommt, sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Wir möchten kreative und eigenwillige Filmemacher aus ganz Europa ermutigen, ihre Geschichten für das Kino oder seriell zu erzählen. Mutige und originelle Geschichten, die ein breites Publikum suchen, waren seit Gründung der X Filme unser Fokus, und ich glaube auch heute daran, dass sich das Publikum danach sehnt, Neues zu erleben. Ich möchte dazu beitragen, dass wir diesen Fokus wieder verschärfen und dazu nicht nur als Autor und Regisseur beitragen, sondern auch aktiv, gemeinsam mit Uwe Schott und unserem tollen Team, das tägliche Geschäft mitgestalten."

Stefan Arndt erklärt zu seiner Entscheidung: "Ich möchte mich aus dem täglichen Geschäft zurückziehen, um mich wieder mehr auf das Produzieren konzentrieren zu können. Einige spannende Projekte sind bereits in der Entstehung und ich freue mich, diese als freier Produzent mit dem X Filme Team zu realisieren."

Uwe Schott: "Stefan Arndt hat die Firma in vielen Jahren als Geschäftsführer maßgeblich gestaltet und geprägt und bleibt X Filme weiterhin als Produzent verbunden. Mit seinen Produktionen hat Tom Tykwer immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und die deutsche Kino- und Serienlandschaft nachhaltig geprägt. Zusätzlich zu seinen eigenen Projekten wird er seinen kreativen Blick nun auch auf die Themen von anderen Talenten lenken und sich aktiv einbringen."