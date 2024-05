© Telepool GmbH

Damit dürfte die Marke Telepool wohl vom Markt verschwinden, nach der Übernahme wird das kombinierte Unternehmen jedenfalls unter dem Namen SquareOne auftreten. SquareOne-Chef Al Munteanu bleibt dabei an der Spitze mit Michael Heyd als CFO und COO an seiner Seite. Yoko Higuchi-Zitzmann, die die Telepool-Geschäftsführung erst Anfang vergangenen Jahres übernommen hatte, geht hingegen im Zuge der Übernahme von Bord.

Square One werde sowohl in der Distribution wie auch im zuletzt gestärkten Produktionsbereich aktiv sein, kündigt Al Munteanu an. Durch die Übernahme von Telepool könne man dem deutschsprachigen Publikum ein noch abwechslungsreicheres Programm in unterschiedlichsten Genres bieten - von "Smarthouse" über Comedy und Action bis zu High-End-Familienunterhaltung. Das neue Unternehmen hält einen umfangreichen Rechtekatalog an 1.200 Titeln.

Die Übernahme ist als Teil der generellen starken Expansions-Bemühungen der Vuelta Group zu sehen. Vuelta-Chef Jerome Levy spricht davon, dass die Übernahme "unserer Vision und Strategie entspricht, ein integriertes europäisches Studio zu schaffen, das in der Lage ist, in mehreren Ländern zu produzieren und zu vertreiben." Deutschland sei für Vuelta ein wichtiger Markt, in das man mit Koproduktionen und Akquisitionen weiter investieren werde.

Ryan Ascencio von Westbrook bezeichnete Vuelta als "richtigen Partner für Telepool". "Wir wünschen ihnen alles Gute bei der Umsetzung ihrer Vision, ihr neues und dynamisches Medienunternehmen weiter auszubauen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit bei unseren zukünftigen Projekten." Yoko Higuchi-Zitzmann sprach er seinen Dank aus. Die scheidende Telepool-Chefin zeigte sich "stolz auf alles, was wir bei Telepool erreicht haben" und dankte den "fantastischen Kollegen, unseren hervorragenden Content-Partnern und Westbrook, mit denen ich so produktiv zusammengearbeitet habe."