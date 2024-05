am 17.05.2024 - 12:20 Uhr

Nachdem Eckart von Hirschhausen vor einem Jahr bereits seine Bühnenkarriere beendete und seither nicht mehr als Kabarettist auftritt, plant der 56-Jährige jetzt auch seinen Abschied von der Samstagabend-Bühne im Fernsehen. Wie Hirschhausen gegenüber DWDL.de bestätigte, wird er nur noch bis zum Jahresende seine ARD-Show "Was kann der Mensch" präsentieren. Insgesamt drei Ausgaben sind davon noch geplant, die nächste läuft bereits an diesem Wochenende.

"Ich konzentriere mich auf die Arbeit meiner Stiftung 'Gesunde Erde - Gesunde Menschen', ein neues Buchprojekt und auf die Presenter-Dokus für die ARD am Montag um 20:15 Uhr", sagte Hirschhausen zu DWDL.de. "Ich bin also nicht weg – nur woanders." Und weiter: "Es ist ein großes Privileg, Fernsehen für viele machen zu dürfen, es ist und bleibt Teil meines Lebens. Als neugieriger Mensch entwickle ich mich gerne weiter. Und freue mich, dass der WDR und so viele Fans und Zuschauer diese Entwicklung nachvollziehen und mit gehen."

© WDR/Annika Fußwinkel Karin Kuhn

Ob es die Samstagabendshow auch nach Hirschhausens Abschied geben wird, ist bislang nicht bekannt. Produziert wurde "Was kann der Mensch" ebenso wie das Vorgänger-Format "Hirschhausens Quiz des Menschen" von der Produktionsfirma Ansager & Schnipselmann, hinter der der frühere "Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg und Jürgen Schulte stehen. Beide hatten erst vor wenigen Tagen angekündigt, das operative Geschäft der Firma nur noch bis zum Jahresende fortzuführen (DWDL.de berichtete).

Zusammen mit Ansager & Schnipselmann betrieb Hirschhausen zwischenzeitlich auch ein Joint Venture unter dem Namen Hirschhausen Media, dessen Anteile inzwischen aber komplett bei Eckart von Hirschhausen liegen. Gegenüber DWDL.de erklärte Hirschhausen nun, dass er mit seiner Firma aktuell das YouTube-Format "Alle verrückt" produziert, das sich dem Thema mentale Gesundheit widmet. Auch ein Podcast ist bereits entstanden, weitere seien in Planung. "Also ich langweile mich nicht", so Hirschhausen.