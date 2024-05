Gute Nachrichten für die Fans der Prime-Video-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns": Der Streamingdienst hat am Freitag eine Fortsetzung angekündigt, es wird also eine zweite Staffel geben. Bis die veröffentlicht wird, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Staffel eins der Serie, in der Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten die Hauptrollen spielen, ist erst vor rund einer Woche erschienen.

Hardung und Herbig-Matten sind bei der Fortsetzung in jedem Fall wieder mit dabei. Die neuen Episoden basieren auf dem zweiten Teil "Save You" der Bestseller-Romanserie von Autorin Mona Kasten und werden erneut von UFA Fiction produziert.

In der Pressemitteilung zur Fortsetzung hat Prime Video jetzt außerdem noch einen Einblick in den Erfolg der Serie gegeben. Zwar nennt man keine konkreten Abrufzahlen, dafür hat man bekanntgegeben, dass die von UFA Fiction produzierte Serie die größte globale Zuschauerzahl eines nicht-amerikanischen Titels in der Startwoche in der Geschichte von Prime Video erzielt habe. In mehr als 120 Ländern und Territorien belegte "Maxton Hall" Platz eins der Prime-Video-Charts.

"’Maxton Hall – Die Welt zwischen uns’ zeigt einmal mehr, dass lokale Inhalte mit packenden Geschichten die Kraft haben, Zuschauer:innen weltweit zu erreichen", sagt James Farrell, VP International Originals bei Amazon MGM Studios. "Nach dem französischen Original ‘Medellín’ sowie ‘Culpa Mía’ und ‘Reina Roja’ aus Spanien, ist ‘Maxton Hall – Die Welt zwischen uns’ der nächste Erfolg aus Europa, der ein weltweites Publikum begeistert. Wir freuen uns auf die zweite Staffel."

"’Maxton Hall – Die Welt zwischen uns’ erzählt eine universelle Geschichte von der Liebe zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten, die Zuschauer:innen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios für Prime Video. "Wir können es kaum erwarten, in die Produktion der neuen Staffel zu starten und die Geschichte von ‘Maxton Hall – Die Welt zwischen uns’ weiterzuerzählen."

Ceylan Yildirim, Produzentin UFA Fiction, sagt: "Als lokale Produktion für den deutschen Markt gestartet, hat Prime Video die Begeisterung für unser Projekt erst intern verbreitet und dann in die Welt getragen. Wir sind überwältigt von den euphorischen Reaktionen aus aller Welt über unsere erste Staffel und sehr dankbar, dass wir Mona Kastens bewegende Liebesgeschichte weitererzählen dürfen! Der Cast, die Crew und wir sind voller Vorfreude und bereit für Staffel 2!"

Und darum geht es in Staffel eins der Serie: Als Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) am Maxton Hall Privatcollege unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, muss sich der arrogante Millionärserbe James Beaufort (Damian Hardung) wohl oder übel mit der schlagfertigen Stipendiatin auseinandersetzen. Der gutaussehende Schüler versucht fortan, Rubys Schweigen zu erkaufen. Und obwohl die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, werden sie bald alles aufs Spiel setzen, um zusammen zu sein.