Sag niemals nie: Diese Erkenntnis dürfte auch bei den Verantwortlichen von Netflix in den vergangenen Jahren gereift sein. Ob Offline-Funktion, Werbung oder neuerdings Sport – vieles von dem, was die Netflix-Führung einst kategorisch ausgeschlossen hat, ist heute Realität. Im Sportbereich war der Coup in dieser Woche so groß, dass selbst die Pressestelle erstmal sprachlos war.

Überraschend hat sich Netflix die Rechte an den Weihnachtsspielen der NFL gesichert und kann nun sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr am 25. Dezember jeweils zwei Partien der populären amerikanischen Football-Liga übertragen (DWDL.de berichtete). Für Netflix ist der Erwerb in gleich zweierlei Hinsicht spannend: Einerseits kann der Streamingdienst am Feiertag auf zusätzlichen Traffic hoffen, schließlich handelt es sich bei der NFL um die erfolgreichste Sportart im amerkanischen Fernsehen. Andererseits dürften die Übertragungen aufschlussreiche Erkenntnisse darüber liefern, wie sehr die Netflix-Abonnenten hochklassigen Live-Sport annehmen, ohne dass der Streamingdienst einen langfristigen Rechte-Deal eingehen muss, der noch dazu mit erheblichem personellen Aufwand verbunden ist.

"Letztes Jahr haben wir uns entschlossen, eine große Wette auf Live-Events einzugehen - und dabei auf riesige Fangemeinden in den Bereichen Comedy, Reality-TV, Sport und mehr zurückzugreifen", sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix. "Es gibt keine jährlichen Live-Ereignisse, weder im Sport noch in anderen Bereichen, die mit dem Publikum, das NFL-Football anzieht, vergleichbar sind. Wir freuen uns sehr, dass die Spiele der NFL an den Weihnachtstagen nur auf Netflix zu sehen sein werden."

Nur auf Netflix?

Auch in den sozialen Netzwerken bewarb Netflix seinen Coup mit ähnlichen Worten – und ließ die NFL-Fans hellhörig werden, zumal die Vereinbarung mit der Football-Liga nicht nur die USA umfasst, sondern weltweit gilt, auch wenn der Heimatmarkt bei dem Rechte-Deal sicher im Fokus stehen dürfte.

Mit Blick auf den deutschen Markt kam schnell die Frage auf, welche Auswirkungen die Vereinbarung zwischen Netflix und der NFL auf DAZN und RTL hat, die hiesigen Übertragungspartner. Verwirrung gab es auch deshalb, weil RTL im vergangenen Jahr an Heiligabend die NFL großflächig ins Programm nahm. Tatsächlich handelte es sich dabei jedoch nicht um die besagten Christmas Games, sondern um reguläre Sonntagsspiele. Dementsprechend ist RTL von dem neuen Deal auch nicht betroffen. "Die beiden von Netflix erworbenen Spiele sind Teil eines global neu vergebenen Rechtepaketes und haben daher keine Auswirkungen auf die im Rahmen unserer Lizenzvereinbarung an RTL Deutschland vergebenen Partien", erklärte ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL.de. Und weiter: "RTL und Nitro sind und bleiben weiterhin die exklusiven Free-TV-Partner der NFL in Deutschland und freuen sich mit den Fans auf eine erfolgreiche NFL-Saison 2024. Sämtliche NFL-Inhalte sind selbstverständlich auch weiterhin auf RTL+ zu sehen."

Auch aus DAZN-Kreisen ist zu hören, dass sich das erworbene Paket des Sport-Streamers nicht mit den Spielen überschneidet, die Netflix ab der kommenden Saison übertragen wird. Gleichwohl gibt es noch den NFL Game Pass, über den bekanntlich via DAZN sämtliche NFL-Spiele live gezeigt werden – theoretisch also auch jene des Netflix-Pakets. Ob das wirklich der Fall sein wird, man also über den Game Pass bei DAZN die Netflix-Übertragung zu sehen bekommt, will auch nach zwei Tagen noch keiner der Beteiligten offiziell bestätigen. Es scheint aber zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen zu sein.

Ohnehin bleibt abzuwarten, wie Netflix nun eigentlich mit den weltweit erworbenen Rechten an den vier NFL-Spielen in Deutschland umgehen wird. Ob der Streamingdienst zusätzlich zur englischsprachigen Übertragung auch eine speziell auf den deutschen Markt ausgerichtete Berichterstattung fahren wird, ließ ein Netflix-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage zunächst offen. Was wohl schlicht daran liegt, dass die Nachricht auch für die hiesige Netflix-Dependance reichlich überraschend kam.