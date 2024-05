Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wird Sky Sport News seine Livestrecken auch wochentags wieder ausweiten. Der Pay-TV-Sender will zum Turnier auch von Montag bis Freitag vormittags live auf Sendung sein. Im vergangenen Sommer hatten die Macher das Liveprogramm deutlich eingeschränkt. Seitdem laufen wochentags bis um zwölf Uhr Wiederholungen vom Vortag. An Bundesliga-Wochenenden gibt es ab neun Uhr zwar ein Frühstücksfernsehen, dafür aber nachmittags nur Konserven oder unmoderierte Highlights.

Beginnend am 10. Juni, also dem Montag vor der EM-Eröffnung, läuft montags bis freitags nun das bisher schon von Bundesliga-Wochenenden bekannte "Guten Morgen Fans" zwischen neun und zwölf Uhr auf Sky Sport News. Die Sendung kommt wie gewohnt aus dem Studio B von Sky, das etwas gemütlichere Atmosphäre vermitteln soll als der Newsroom. Mehr als in den Rolling-News-Strecken soll in "Guten Morgen Fans" analysiert und bilanziert werden.



Ab zwölf Uhr geht es dann im Newsroom weiter – mit einer fünfstündigen "Matchday"-Sendung. Ab 17 Uhr und bis in den späten Abend schließt sich dann "Guten Abend Fans" an. Das heißt auch: Das Magazin "Primetime", das Sky vergangenen Sommer gestartet hat, entfällt während der EM. Das macht auch deshalb Sinn, weil zu dessen Sendezeit (18 bis 20 Uhr) in aller Regel Live-EM-Spiele ausgetragen werden. Live-Rechte an EM-Spielen hält Sky bekanntlich nicht. Alle Spiele des Turniers laufen bei MagentaTV, zudem teilen sich ARD, ZDF und RTL Partien auf. Inhaltliche Details zur Ausgestraltung der Sky-EM-Berichterstattung sollen später folgen.

Die Programmierung mit dem erhöhten Live-Sendeanteil bei SSN gilt allerdings nur für die EM, wie Sky bestätigte. Ab dem 15. Juli werden die Uhren quasi wieder zurückgedreht. Dann gibt es wochentags erst wieder ab zwölf Uhr Liveprogramm und auch die Vorabend-Sendung "Primetime" soll Mitte Juli wieder zurückkehren.