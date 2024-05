Am 6. Juni veranstaltet die "Bild" das sogenannte "Brauhaus Battle". Die Sendung soll ab 20 Uhr bei Bild.de zu sehen sein - allerdings nur für die Userinnen und User, die ein gültiges Bild+-Abo besitzen und sich darüber hinaus noch einen Eventpass besorgt haben. Wer diese Kriterien erfüllt, sieht, wie sich acht Promis in vier Zweier-Teams miteinander in verschiedenen Kneipenspielen messen.

Um herauszufinden, wer der echte Wirtshaus-Champion ist, müssen Bierdeckel geflippt werden oder ein Kartenhaus aus eben diesen Bierdeckeln gebaut werden. Bei jedem der Spiele können die Kandidaten Punkte in Form von Tischtennisbällen für das große Finale (Beerpong) sammeln. Sieger ist, wer diese Tischtennisbällen am Ende am treffsichersten in die Biergläser versenkt. Das "Bild Brauhaus Battle" entsteht in Zusammenarbeit mit der Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media und der Produktionsfirma EndemolShine Germany sowie Rainer Laux Productions.

Produziert wird live vor Publikum aus dem Brauhaus in Wuppertal. Mit dabei sind Oliver Pocher, Ron Bielecki, Max Bornmann und Danni Büchner, die jeweils zu einem der Teams gehören. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten will "Bild" ab dem 27. Mai sukzessive bekanntgeben. Bei der Veranstaltung gibt’s auch einen sogenannten Stammtisch, der "meinungsstark die Leistungen und Leiden" der Teilnehmenden kommentieren soll. An diesem Stammtisch sitzen vier Promis, darunter Giulia Siegel und Matthias Mangiapane.

Moderiert wird das das "Brauhaus Battle" von "Bild"-VIP-Reporterin Céline Behringer zusammen mit dem Influencer und Sänger twenty4tim, der Anfang des Jahres im RTL-Dschungelcamp saß. "Bild"-Sportreporter Cornelius Küpper, der ansonsten für "Bild" unter anderem die Bundesligaspiele kommentiert, wird die sportlichen Leistungen der Kneipen-Kandidaten live begleiten. Bereits ab 19:15 Uhr gibt’s eine von Youtuber Aaron Troschke moderierte Pre-Show.

Mit dem "Brauhaus Battle" zeigt "Bild", dass man gewillt ist, auch ohne eigenen TV-Sender Unterhaltungsproduktionen umzusetzen - wenn auch nur punktuell. Neben den Kneipenspielen plant man aktuell ja auch eine Neuauflage des Box-Events "Fame Fighting", das im Herbst über die Bühne gehen soll. Bereits in wenigen Tagen gibt’s unter dem Titel "Fame Fighting Challenger" eine Art Qualifikation, die man ebenfalls zusätzlich zum bestehenden Bild+-Abo vermarktet.

Christoph Stamm, Head of Sports Rights & Licensing bei "Bild": "’Bild’ ist da, wo die Menschen sind. Das Wirtshaus gehört zu den Orten, wo sich die Menschen treffen, austauschen und einfach Spaß haben. Beim ‘Bild Brauhaus Battle’ wollen wir mit Prominenten dies bei unterhaltsamen und spannenden Kneipenspielen zeigen. Wir freuen uns, mit dem Team von Banijay Media und Rainer Laux dafür erfahrene und erfolgreiche Partner im Bereich der Konzeption und Umsetzung eines solchen Formats zu haben."

Rainer Laux, Executive Director EndemolShine und Geschäftsführer Rainer Laux Productions, ergänzt: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unserer Vermarktungsagentur Banijay Media das ‘Brauhaus Battle’ für ‘Bild’ umzusetzen und können versprechen: Mit dieser prominenten Mischung wird es mehr als unterhaltsam!"