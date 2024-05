am 22.05.2024 - 10:25 Uhr

Noch immer nutzen in Deutschland mehr als zehn Millionen Menschen pro Woche den Teletext - trotz seiner antiquierten Optik erfreut sich das Medium somit also auch weiterhin großer Beliebtheit. Das dürfte nun auch der Grund sein, weshalb nun auch die Deutsche Telekom das Feature noch einmal für sich entdeckt.

Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab, ist der Teletext ab sofort auch im neuen MagentaTV integriert. Insgesamt ist die Funktion bei mehr als 30 Sendern verfügbar. Mit der Aufschaltung schielt die Telekom eigenen Angaben zufolge auch auf "Mieterinnen und Mieter, die bislang über das Nebenkostenprivileg an einen Kabelanschluss gebunden sind, aber trotz Wechselabsicht beim TV-Anbieter nicht auf den Teletext verzichten möchten".

Konkret gelangen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Teletext, indem sie die "OK"-Taste auf der MagentaTV-One-Fernbedienung drücken und in dem folgenden Menü dann das neue "Teletext"-Icon auswählen. Über die Zifferntasten der Fernbedienung können Teletext-Seiten dann direkt angesteuert werden. Durch ein technisches Verfahren treten bei MagentaTV zudem keinerlei Ladeverzögerungen auf, Teletext-Seiten laden somit wesentlich schneller als in der traditionellen Variante.

Gerade erst hatte auch der IPTV-Anbieter Waipu.TV angekündigt, in seinen 4K-Stick den Zugang zu diversen Teletext-Angeboten zu ermöglichen (DWDL.de berichtete). Auch dort will man durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs in wenigen Wochen bekanntlich Kabelkunden zum eigenen Angebot locken.