Nachdem Sat.1 zuletzt am Mittwochabend mit seinen Koch- und Backformaten regelmäßig gute Quoten erzielte, kündigte der neue Senderchef Marc Rasmus schon frühzeitig an, diese Programmfarbe weiter ausbauen zu wollen. Ein erstes Ergebnis geht nun bereits im Sommer an den Start: Es handelt sich dabei um "Wer kocht das Beste für die Gäste?" - eine neue Show, die mit Frank Rosin auf ein bekanntes Gesicht setzt.

In jeder Folge des von Endemol Shine Germany produzierten Formats fordert Rosin einen Koch-Kollegen zum Duell heraus, ehe sich beide der "größten Kochshow-Jury in der TV-Geschichte" stellen, wie Sat.1 vollmundig ankündigt. Konkret besteht die Jury aus 33 Gästen, für die jeweils drei Gänge gekocht werden müssen.

Zum Auftakt am Mittwoch, den 3. Juli um 20:15 Uhr tritt Frank Rosin gegen den Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann, die sich beide bestens aus der Sat.1-Show "The Taste" kennen. In fünf weiteren Folgen treten Cornelia Poletto, Johann Lafer, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger und The Duc Ngo an. Als Moderatorin fungiert Jana Ina Zarrella, die in der jüngeren Vergangenheit die RTLzwei-Show "Love Island" präsentierte, aber auch für Vox vor der Kamera stand.

"Es gibt viele gute Kochshows im deutschen Fernsehen", sagt Sat.1-Chef Marc Rasmus. "Mit unserer neuen Show 'Wer kocht das Beste für die Gäste?' erzählen wir das Thema noch mal ganz neu und setzen die Gäste in den Fokus - sie allein entscheiden über Sieg oder Niederlage der Starköche. Das ist Entertainment mit Geschmack. Und für Frank Rosin und seine Duellanten eine vollkommen neue Herausforderung."