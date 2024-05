Bereits im November 2023 bestätigte RTL Deutschland, dass man an einer Kinder-Serie arbeitet, die im "GZSZ"-Universum spielen soll. Damals standen die Castings ins Haus - und mittlerweile ist man schon ein gutes Stück weiter. Wie RTL und UFA Serial Drama am Donnerstag angekündigt haben, ist am Mittwoch die erste Klappe gefallen. Insgesamt will man 68 Tage drehen, um so am Ende 26 Folgen der "Live-Action-Serie" zu haben.

Inzwischen ist auch klar, dass die Serie auf den Namen "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" hören wird. Die Nähe zur Serienmutter ist also auf den ersten Blick zu erkennen. Die Folgen der Kinder-Serie sollen ab Herbst bei Super RTL bzw. Toggo sowie auf RTL+ ausgestrahlt werden. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit verschiedener Divisionen der Bertelsmann Content Alliance.

Und darum dreht sich "Uferpark" inhaltlich: Mitten in Berlin erobern die Teenager Amina, Yunis, Lea, Pepe und Milo einen alten Skatepark für sich. Die Freunde sind eine eingeschworene Clique, die gemeinsam durch dick und dünn geht und mit den Problemen des Erwachsenwerdens zu kämpfen hat: Amina steht zwischen ihrem besten Freund Yunis und dem undurchsichtigen Ben, dessen Crew ständig Stress auf dem Kiez macht. Lea stellt ihre Profikarriere als Skaterin in Frage, Milo will seinen ganz eigenen Weg in der Musik finden, und Pepe stellt ungeahnte Managerqualitäten unter Beweis. Gemeinsam entwickelt die Gruppe den unbedingten Willen, "ihren" Skatepark gegen alle Widerstände zu verteidigen. Und so stehen sie zusammen für ihren Platz in der Gesellschaft, für ein Miteinander und für sich als Gruppe ein.

Es geht also um Themen wie die erste Liebe, Sport und Musik. Damit soll sich die Serie gezielt an etwas ältere Kinder richten. Der Skatepark, um den es in der Serie gibt, befindet sich nach Senderangaben unweit des aus "GZSZ" bekannten "Kollekiez". Der junge Cast besteht aus Tanaz Molaei (Amina), Victor Bass (Yunis), Salimou Thiam (Ben), Maja Merkord (Lea), Konrad Neidhardt (Pepe) und Jesse Beyerling (Milo).

Produzentin von "Uferpark" ist Helga Löbel, Producerin ist Tabea Dämmich. Regie führen Patrick Schlosser und Nadine Keil, die Kameraführung übernimmt Daniel Möller. Headautor:innen sind Paul Schwarz und Viktoria Assenov. Die Redaktion seitens Super RTL liegt bei Lea Runge, Lisa Albers, David Gruber und Pia Witte.