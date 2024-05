Als Heidi Klum einst im Jahr 2006 zum ersten Mal nach "Germany's Next Topmodel" suchte, da nahm ProSieben sich dafür gerade Mal zehn Folgen lang Zeit. Seither ist der Umfang der Staffeln deutlich angeschwollen. Lange Zeit waren 16 Folgen das Normalmaß, seit 2020 waren es 17 Episoden, im vergangenen Jahr erstmals 18, in diesem Jahr kommt "Germany's Next Topmodel" nun gar auf insgesamt 19 Folgen.

Da die Anzahl der Sendeplätze am Donnerstagabend bis zum Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft allerdings endlich ist, wird man das Halbfinale in diesem Jahr nicht auf dem gewohnten Sendeplatz zeigen, sondern am Dienstag, 11. Juni, ehe dann am Donnerstag, 13. Juni das Live-Finale auf dem Programm steht. Dann werden erstmals ja sogar zwei Gewinner gekürt - oder besser gesagt eine Gewinnerin und ein Gewinner. In diesem Jahr traten erstmals neben Frauen auch Männer an - allerdings in einem separaten Wettbewerb.

Ähnliche Doppel-Programmierungen zum Staffelabschluss gab es auch in früheren Jahren schon einige Male, zuletzt im Jahr 2015. Damals hatte man das Halbfinale ausnahmsweise am Sonntagabend gezeigt - wo es übrigens deutlich weniger Publikum erreichte als auf dem üblichen Sendeplatz. Auch 2014 lief das Halbfinale außer der Reihe sonntags, ebenso 2011. Zwei Mal, in den Jahren 2008 und 2009, war die vorletzte Folge der Staffel auch schon einmal dienstags zu sehen gewesen.

"Germany's Next Topmodel" gehört auch nach 19 Staffeln noch immer zu den größten Erfolgen im Programm von ProSieben. Im Schnitt sahen rund 1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer die bislang ausgestrahlten 14 Folgen bei ProSieben - zeitversetzte Joyn-Abrufe nicht mitgerechnet. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt nach der endgültigen Gewichtung knapp über der 20-Prozent-Marke.