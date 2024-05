Während sich die meisten anderen Streamer weiterhin sehr bedeckt halten was Abrufzahlen angeht, gibt sich der Marktführer Netflix inzwischen bemerkenswert transparent: Ende vergangenen Jarhes veröffentlichte man mit dem "What we watched"-Report erstmals detaillierte Nutzungszahlen für nahezu alle Titel, die auf Netflix verfügbar sind - wenn auch nur in halbjährlichem Rhythmus und mit deutlicher Verzögerung. Trotzdem werden so Einblicke in die tatsächliche Nutzung der Netflix-Inhalte möglich, wie man sie bei keinem anderen Anbieter hat. Nun folgte die zweite Ausgabe mit den Zahlen fürs zweite Halbjahr, für die man nochmal deutlich an Übersichtlichkeit und Aussagekraft gearbeitet hat.

Denn neben der Trennung in serielle Inhalte und Filme hat man - wie schon seit langem bei den wöchentlichen Top 10-Listen - von den reinen Streaming-Stunden auf sogenannte "Views" umgestellt. Netflix teilt dafür die Zahl der gestreamten Stunden durch die komplette Laufzeit einer Staffel oder eines Films und nähert sich damit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie von den klassischen TV-Quoten kennt - wobei in den Netflix-Zahlen das sogenannte Co-Viewing nicht berücksichtigt ist. Wenn man also beispielsweise zu zweit vor dem Fernseher sitzt, dann wird man - anders als bei den klassischen TV-Quoten - trotzdem nur als ein View gezählt.

Soweit zur Systematik, nun zu den Zahlen aus dem 2. Halbjahr - und die unterstreichen den gigantischen Erfolg der deutschen Miniserie "Liebes Kind" von Isabel Kleefeld und Julian Pörksen. Sagenhafte 52,5 Millionen Views verzeichnete der Sechsteiler - so viele Netflix-Haushalte haben also zwischen der Veröffentlichung am 7. September und dem 31. Dezember im Schnitt die gesamte Staffel gesehen. Damit belegt "Liebes Kind" den zweiten Platz im weltweiten Netflix-Ranking, nur die Realverfilmung des Manga-Klassikers "One Piece" war mit 71,6 Millionen Views im Bereich serieller Inhalte noch erfolgreicher im 2. Halbjahr 2023.

Serielle Inhalte mit den meisten Views im 2. Halbjahr



Titel Views

(2. Halbjahr '23) Gestreamte

Stunden Veröffentlichung One Piece (Staffel 1) 71,6 Mio. 541.900.000 31.08.2023 Liebes Kind (Miniserie) 52,5 Mio. 252.800.000 07.09.2023 Who is Erin Carter? (Miniserie) 50,1 Mio. 286.200.000 24.08.2023 Lupin (Staffel 3) 49,7 Mio. 274.300.000 05.10.2023 The Witcher (Staffel 3) 47,9 Mio. 363.800.000 29.06.2023 Sex Education (Staffel 4) 46,3 Mio. 374.700.000 21.09.2023 Beckham (Miniserie) 43,9 Mio. 208.500.000 04.10.2023 CoComelon (Staffel 8) 37,6 Mio. 40.100.000 10.04.2023 Virgin River (Staffel 5) 35,8 Mio. 331.400.000 07.09.2023 The Lincoln Lawyer (Staffel 2) 35,7 Mio. 292.300.000 06.07.2023

Quelle: Netflix-Report "What we watched"

Generell zeigt der Blick auf die Streaming-Charts, wie extrem wichtig internationale Inhalte für Netflix mittlerweile sind. "One Piece" ist eine amerikanisch-japanische Produktion, "Liebes Kind" stammt aus Deutschland, "Who is Erin Carter?" auf Platz 3 mit ebenfalls noch über 50 Millionen Views ist eine britische Miniserie, die in Spanien spielt, "Lupin" auf Platz 4 kommt aus Frankreich, "The Witcher" basiert auf einer polnischen Vorlage und "Sex Education" auf Platz 6 ist eine britische Produktion.

"The Night Agent" führt das Jahres-Ranking 2023 an

Da Netflix Ende vergangenen Jahres ja auch schon einen Report fürs erste Halbjahr veröffentlicht hat, lässt sich daraus nun auch ein Ranking fürs Gesamtjahr 2023 erstellen. Natürlich gilt auch hier, dass Produktionen, die früher im Jahr gestartet sind, im Vorteil sind, weil - anders als in der von Netflix erstellten Alltime-Top 10 nicht nur die Nutzung 90 Tage nach Veröffentlichung gezählt wird. Das Veröffentlichungsdatum führen wir daher in unseren Rankings auch immer mit auf.

Im Gesamtjahr 2023 war jedenfalls die erste Staffel von "The Night Agent" der serielle Titel mit den mit Abstand meisten Views (118,2 Millionen), dahinter folgt "Wednesday" mit über 98 Millionen - wobei hier zu berücksichtigen ist, dass die Serie ja bereits im November 2022 veröffentlicht wurde, die für gewöhnlich besonders starken ersten Wochen fielen also noch ins Jahr 2022 und sind in der 2023er-Auswertung nicht berücksichtigt. Platz 3 geht an "Queen Charlotte: A Bridgerton Story, "Liebes Kind" hält sich hier auf einem trotzdem hervorragenden neunten Platz.

Serielle Inhalte mit den meisten Views: Gesamtjahr 2023

Titel Views

(Gesamtjahr 2023) Veröffentlichung The Night Agent (Staffel 1) 118,2 Mio. 23.03.2023 Wednesday (Staffel 1) 98,3 Mio. 23.11.2022 Queen Charlotte: A Bridgerton Story 89,6 Mio. 04.05.2023 Ginny & Georgia (Staffel 2) 74,7 Mio. 05.01.2023 One Piece (Staffel 1) 71,6 Mio. 31.08.2023 CoComelon (Staffel 2) 62,6 Mio. 17.12.2020 You (Staffel 4) 56,9 Mio. 09.02.2023 CoComelon (Staffel 3) 55,5 Mio. 31.05.2021 Liebes Kind (Miniserie) 52,5 Mio. 07.09.2023 The Witcher (Staffel 3) 52,3 Mio. 29.06.2023

Quelle: Netflix-Reports "What we watched"; Berechnung: DWDL.de

Immer wieder tauchen in den Rankings unterschiedliche Staffeln von "CoComelon" auf - die Kinderserie wird offensichtlich extrem häufig geschaut, und zwar fast unabhängig davon, ob es sich um neuere oder ältere Folgen handelt. Kinder schauen zudem ja auch einzelne Folgen häufig mehrfach, was die hohen Werte ebenfalls mit erklärt.

Liebes Kind - und sonst?

Schaut man auf die übrigen Erfolge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann fällt auch auf, dass die Zahl der Produktionen aus der DACH-Region heraus schon noch überschaubar ist - im zweiten Halbjahr gab es neben "Liebes Kind" schlicht gar keinen großen deutschen Serienstart. Die Miniserie "Schlafende Hunde" aus dem Juni erreichte 2023 aber auch 14,2 Millionen Views, die im April veröffentlichte Serie "Transatlantic" rund neun Millionen. Die aus dem Herbst 2022 stammende erste Staffel von "Die Kaiserin" kam selbst 2023 noch auf 14,8 Millionen Views.

Durch die weltweite Ausspielung sind all das Zahlen, die Serien bei deutschen Sendern freilich kaum erreichen können. Das trifft auch auf eine Reality-Produktion wie "Too Hot To Handle Germany" zu, deren erste Staffel 6,3 Millionen Views verzeichnete.

Serielle Inhalte aus DACH-Region: Gesamtjahr 2023

Titel Views

(Gesamtjahr 2023) Veröffentlichung Liebes Kind (Miniserie) 52,5 Mio. 07.09.2023 Totenfrau (Staffel 1) 21,9 Mio. 15.11.2022 Die Kaiserin (Staffel 1) 14,8 Mio. 29.09.2022 Schlafende Hunde (Miniserie) 14,2 Mio. 22.06.2023 1899 (Staffel 1) 9,9 Mio. 17.11.2022 Transatlantic (Miniserie) 9,0 Mio. 07.04.2023 Too Hot To Handle: Germany (Staffel 1) 6,3 Mio. 28.02.2023 Dark (Staffel 1) 5,4 Mio. 01.12.2017 Barbaren (Staffel 1) 5,1 Mio. 23.10.2020 Barbaren (Staffel 2) 4,8 Mio. 21.10.2022

Quelle: Netflix-Reports "What we watched"; Berechnung: DWDL.de

Mit der ersten Staffel "Dark" oder auch der ersten Staffel "Barbaren" verzeichnet Netflix zudem auch viele Jahre nach der Veröffentlichung ziemlich ansehnliche Abrufzahlen. Und auch manch alte deutsche TV-Produktion erlebt auf Netflix nochmal einen zweiten Frühling. Ein Paradebeispiel ist die Comedyserie "Türkisch für Anfänger", die einst 2006 bis 2008 im Ersten lief - und mit der ersten Staffel auf Netflix 2023 noch fast zwei Millionen Views verzeichnete, die Staffeln 2 und 3 lagen nur knapp dahinter.

"Paradise" mit 44 Millionen Views

Außen vor blieb bei den Betrachtungen bislang der große Film-Bereich von Netflix, der für den Streamer in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. Der meistgesehene Film im zweiten Halbjahr war der erst im Dezember veröffentlichte Streifen "Leave the World Behind" mit 121 Millionen Views, gefolgt von "Heart of Stone", das die 100-Millionen-Marke ebenfalls deutlich überspringen konnte, "Leo" blieb knapp darunter. Der deutsche Film "Paradise" von Boris Kunz u.a. mit Kostja Ullmann und Iris Berben verzeichnete 44,1 Millionen Views und belegt damit im Netflix-Ranking Platz 21 im 2. Halbjahr. Wenn man auch die Zahlen aus dem ersten Halbjahr hinzurechnet, dann lag der von Peter Thorwarth inszenierte Film "Blood & Gold" mit 41,9 Millionen Views nur knapp dahinter. Auch "Im Westen Nichts Neues" brachte es 2023 noch auf über 40 Millionen Views - und hier lag die Erstveröffentlichung ja sogar noch im Herbst 2022.

Filme mit den meisten Views: 2. Halbjahr 2023

Titel Views

(2. Halbjahr 2023) Veröffentlichung

auf Netflix Leave the World Behind 121,0 Mio. 08.12.2023 Heart of Stone 109,6 Mio. 11.08.2023 Leo 96,0 Mio. 21.11.2023 Nowhere 86,2 Mio. 29.09.2023 The Out-Laws 83,8 Mio. 07.07.2023 Hidden Strike 73,3 Mio. 28.07.2023 Reptile 73,1 Mio. 29.09.2023 The Killer 67,8 Mio. 10.11.2023 Family Switch 61,9 Mio. 30.11.2023 The Boss Baby 61,7 Mio. k.A.

Quelle: Netflix-Report "What we watched"

Den kompletten "What we watched"-Report hat Netflix auf seiner Website zum Download bereit gestellt.