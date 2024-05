am 28.05.2024 - 11:27 Uhr

Im Februar hat Prime Video eine Reihe von eigenproduzierten, deutschsprachigen Projekten angekündigt. Darunter auch die österreichische Serie "Drunter und Drüber", in der Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch die Hauptrollen übernehmen werden. Nun haben in Wien die Dreharbeiten begonnen, die acht Folgen werden im kommenden Jahr auf der Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein.

Neben Ofczarek und Jentsch, die zusammen auch für die damalige Sky-Serie "Der Pass" vor der Kamera standen, sind unter anderem Ulrike C. Tscharre, Harald Windisch, Sarah Viktoria Frick, Johanna Orsini, Gerhard Greiner, Susanne Wuest in weiteren Rollen zu sehen. Produziert wird die achtteilige Serie von Rundfilm. Produzenten sind Constanze Schumann und Thomas W. Kiennast. Regie führt Christopher Schier nach einem Drehbuch und Idee von Judith Westermann. "Drunter und Drüber" wird gefördert vom Filmfonds Wien, FISA+ sowie Film in Austria (ABA).

Und so beschreibt Prime Video die Serie inhaltlich: Eine morsche Grabstatue erschlägt den Friedhofsleiter - damit kann Heli Wondratschek (Nicholas Ofczarek) endlich das Ruder übernehmen und auf Friedhof Donnersbach für Ordnung sorgen. Aber der pedantische Vize hat die Rechnung ohne das Stadtamt gemacht. Den Chefposten erhält nicht er, sondern eine Vorgesetzte, die absolut keine Ahnung von Friedhof hat: Ursula Fink (Julia Jentsch).

Das sorgt nach Prime-Video-Angaben für ein skurril-morbides Chaos in gleich mehreren Hinsichten. Sowohl "drüber" – also auf dem Friedhof, dort wo das Team schnell zwischen die Fronten der beiden Chefs gerät. Aber auch "drunter" – dort, wo die Toten das Drama drüber verfolgen wie eine Soap Opera. Die Dinge überschlagen sich, als klar wird: Friedhof Donnersbach soll schließen.