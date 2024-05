am 28.05.2024 - 13:37 Uhr

Netflix engagiert sich beim Blauen Panther und wird den Bayerischen Fernsehpreis künftig als Träger unterstützen. Der Streamingdienst ergänzt damit die bisherigen Unterstützer, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, der BR, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1, Sky sowie das ZDF und 3sat.

© Netflix Katja Hofem

Bayerns Medienminister Florian Herrmann (CSU) erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Netflix als einer der weltweit größten Entertainment Dienste ab diesem Jahr Teil unseres Blauen Panther Teams wird. Das ist ein starkes Bekenntnis zum Medienstandort Bayern. Unser hochkarätiger Trägerkreis zeigt die große Bedeutung des 'Blauer Panther - TV- & Streaming-Award' für die Film- und Medienbranche."

Der Bayerische Fernsehpreis wird seit 1989 verliehen, seit 2022 unter dem Namen "Blauer Panther - TV- & Streaming-Award" mit neuer inhaltlicher Ausrichtung. In diesem Jahr wird die Preisverleihung am 23. Oktober in München stattfinden. Leonine Studios und deren Kölner Tochter i&u TV produzieren die Show, die erneut im Rahmen der Medientage München stattfinden wird.