Bereits im vergangenen Jahr haben in Bremen die Dreharbeiten für die neue Miniserie "Festmachen" stattgefunden, die der NDR im Rahmen der Nachwuchsreihe "Nordlichter" beauftragt hat (DWDL.de berichtete). Inzwischen gibt es einen Sendetermin: Die fünf produzierten Folgen sind ab dem 7. Juni in der ARD Mediathek verfügbar (ab 10 Uhr). Am gleichen Tag erfolgt abends ab 22:30 Uhr die Free-TV-Premiere bei One. Etwa einen Monat später, am 10. Juli, will auch das NDR Fernsehen die Serie ins lineare Programm nehmen.

Als Produktionsfirma steht die Leitwolf Filmproduktion hinter der Serie. Produzentinnen und Produzenten sind Anette Unger, Sven Rudat und Rüdiger Wolf, Producerin ist Paula Lichte. Die an der Ostsee in Schleswig-Holstein aufgewachsene Filmemacherin Hilke Rönnfeldt (Buch und Regie) erzählt die Geschichte beruhend auf ihren eigenen Erfahrungen als Schiffsoffizierin. Rönnfeldt arbeitete jahrelang in der Filmbranche in Skandinavien, für ihre Kurzfilme erhielt sie internationale Festivalpreise. Gefördert wurde die Produktion mit Mitteln der Moin Filmförderung Hamburg und der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

Und so beschreibt der NDR die Serie inhaltlich: Schiffsoffizierin Malika steht kurz vor der Beförderung zur Kapitänin. Dann geschieht ein Unfall an Bord, bei dem Malika ihre Crew und sich selbst in Gefahr bringt. Ihre Kapitänin gibt ihr eine letzte Chance und schlägt ihr einen ungewöhnlichen Deal vor: Malika soll den Sommer an Land bei den Festmachern im Hafen von Bremen arbeiten und ihr Leben auf die Reihe bringen, bevor eine Rückkehr an Bord überhaupt infrage kommt. Notgedrungen akzeptiert Malika, doch Schiffsleinen fest- und losmachen in einer zusammengebrachten Familie von Hafenarbeitern versteht Malika nicht wirklich als Chance, ihr Leben zu ordnen.

Für sie steht fest, sie will nicht an Land ankommen, in keiner Gemeinschaft - und vor allem nicht bei sich selbst. Sie will zurück auf See. Doch Malikas neue Festmacher-Familie fordert die Offizierin und ihre Einstellungen zum Leben und sich selbst auf ungeahnte Weise heraus. Malika kommt vom Kurs ab in einer unbekannten, rauen See der Gefühle und muss hart Ruder legen für ihre Liebe zur See und für sich selbst. Die Hauptfigur der Malika wird verkörpert von Schauspielerin Salka Weber.