Von Comedy zu Drama: Wenige Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (sie beginnt am 14. Juni) zeigt ProSieben montags die vorerst letzten Folgen seiner US-Comedy-Programme "Young Sheldon" und "How I Met Your Father." Ab dem 17. Juni und dann auch teils direkt gegen Live-Spiele der EM bringt der Sender eine bekannte US-Drama-Serie zurück. So gibt es dann montags zwischen 20:15 und 23:15 Uhr drei Folgen der startenden vierten Staffel von "9-1-1: Notruf L.A." zu sehen. Die dritte Staffel lief bei ProSieben vor etwas mehr als einem Jahr. Mit mehreren Folgen am Stück über den Abend verteilt ausgestrahlt sicherte sich sie knapp sieben Prozent Marktanteil, eine Steigerung gegenüber vorigen Runden.

Nicht nur "9-1-1: Notruf L.A." kehrt ins Programm zurück. Ebenfalls ab dem 17. Juni ist bei ProSieben Platz für frische Folgen von "9-1-1: Lone Star". Ab 23:15 Uhr sind dann Ausgaben aus der vierten Staffel des Programms zu finden. Fans der Formate werden nicht unbedingt auf ProSieben gewartet haben. Die nun zur Ausstrahlung anstehenden Episoden sind schon seit 2023 beim Streaming-Dienst Disney+ verfügbar.



Kabel Eins indes trennt sich von "9-1-1" – aktuell wird die Serie dort noch samstags wiederholt. Das wird am 8. Juni vorerst letztmals der Fall sein, ab dem 15. Juni sind in der Samstags-Primetime nun alte Folgen von "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer" eingeplant. Ihre Free-TV-Premiere feierte die Serie 2022 in Sat.1, wo sie jedoch mit am Ende nur etwas mehr als drei Prozent der 14- bis 49-Jährigen furchtbare Marktanteile einfuhr. Kabel Eins setzt auf Viererpacks des Formats, sodass Episoden für drei Primetime-Programmierungen zur Verfügung stehen. Von "Clarice Starling" liegen zwölf Ausgaben vor.

Ins Kabel-Eins-Programm zurückkehren wird auch die zuletzt am Samstagabend gefloppte US-Serie "Manifest". Sie wird linear allerdings nur noch nachts einen Platz finden. Mit Folgen der dann dritten Staffel geht es in der Nacht auf den 16. Juni (Samstag auf Sonntag) ab 1:05 Uhr weiter. Eingeplant sind gleich vier Folgen am Stück, die letzten Szenen des Formats laufen dann nach vier Uhr.