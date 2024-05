Eine Veränderung in Sachen Moderation steht der BR-Sendung "Musik in den Bergen" bevor. Anstelle von Sonja Weissensteiner soll ab Herbst Dominik Glöbl durch das Programm fahren. Aktuell werden vier Folgen gedreht, zwei davon werden voraussichtlich im Herbst 2024 ausgestrahlt. Weissensteiner indes verlasse, so formulierte es der BR, den Sender "auf eigenen Wunsch". Genau an dieser Formulierung störte sich aber die langjährige Moderatorin des Formats, wie sie nun mitteilte.

Gegenüber "Bild" erklärte sie, dass das in der Tat von ihr ausgehende Ende der Zusammenarbeit keinesfalls ihr "Wunsch" gewesen sei. So sei sie enttäuscht darüber gewesen, dass die in diesem neu neu hinzukommende vierte jährliche Folge offenbar nicht von ihr, sondern "von einem Kollegen" moderiert werden sollte. "Für mich bedeutete das, dass mir die einzige Perspektive, die ich aktuell innerhalb des Senders hatte – mehr Folgen meines Formates zu drehen – genommen wurde."



Sie sei "vor vollendete Tatsachen gestellt" worden. Der BR indes schildete gegenüber der Boulevard-Zeitung, dass es zu den geplanten Veränderungen "wiederholt Gespräche" mit Weissensteiner gegeben habe. Es sei zudem nie infrage gestanden, dass mit ihr drei "Musik in den Bergen"-Folgen pro Jahr geplant gewesen wären. Der BR sagte, man hätte sich "sehr über eine weitere Zusammenarbeit" gefreut – die zudem ganz offenbar auch nicht ausgeschlossen ist. Die Türen stünden offen, heißt es in "Bild". Voraussichtlich am 4. August zeigt das BR Fernsehen noch eine bereits aufgezeichnete Folge mit Sonja Weissensteiner. Erstmals war sie vor etwas mehr als 20 Jahren beim Sender zu sehen, anfangs führte sie unter anderem durch die "Alpenmelodie" und "Wies'n Live".

Nachfolger Glöbl spielt indes in mehreren Bands Trompete. Beim Bayerischen Rundfunk ist er einer der Gastgeber der "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger". Im vergangenen Jahr moderierte er auch die Übertragung des Platzkonzerts vom Oktoberfest in München. Am 7. Juli 2024 wird er außerdem gemeinsam mit Luise Kinseher das Abschlusskonzert zum "Symphonischen Hoagascht", dem Blasmusik-Projekt des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und seinem Chefdirigenten Sir Simon Rattle, präsentieren. Ein anderes Format gibt Glöbl übrigens auf: Traudi Siferlinger präsentiert die Sendung "Wirtshausmusikanten" ab 2025 allein.