Wenige Tage vor der Europawahl muss das ZDF an entscheidender Stelle in seinem Programm personell umplanen. Nachdem Matthias Fornoff gerade erst die Leitung der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen abgeben musste, war zunächst unklar, wer schon am Sonntag in einer Woche in der ZDF-Sendung zur Europawahl die Hochrechnungen präsentieren würde.

Nun steht fest: Christian Sievers springt am 9. Juni für Matthias Fornoff ein, wie das ZDF am Freitag bestätigte. Für den Journalisten, der schon seit 2013 durch das "heute-journal" führt und ab 2014 auch in der "heute"-Sendung um 19:00 Uhr Fornoffs Nachfolge antrat, ist das keine ganz neue Aufgabe. Schon in den Jahren 2008 und 2009 berichtete er in den ZDF-Wahlsendungen über Hochrechnungen und Analysen.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Matthias Fornoff zum 1. Juni nicht mehr Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen sein wird (DWDL.de berichtete). Er werde "künftig eine neue Aufgabe in der ZDF-Chefredaktion übernehmen ohne Führungsverantwortung", erklärte der Sender und verwies darauf, dass "Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen" vorausgegangen waren. "Das ZDF hat diese geprüft und stellt dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte. Matthias Fornoff hat Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert", so eine ZDF-Sprecherin. Details zu dem Fehlverhalten des 60-Jährigen nannte der Sender nicht.

Seinen Job als Moderator des "Politbarometers" ist Matthias Fornoff damit ebenfalls los. Dessen Moderation wird nun Antje Pieper übernehmen. Sie ist es auch, die als stellvertretende Leiterin vorerst kommissarisch Fornoffs Ausgaben in der Hauptredaktion übernehmen wird, ehe Shakuntala Banerjee dann wie geplant ab November von Berlin nach Mainz wechselt, um die Hauptredaktion zu leiten.