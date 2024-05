am 31.05.2024 - 14:24 Uhr

Dass Spitzenpolitikerinnen und -politiker über die Sommermonate hinweg in gemütlichen Ambiente interviewt werden, gehört längst nicht mehr nur bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Standard, auch mehrere private Sender versuchen sich an dieser Disziplin. Bei Welt zieht man das ganze in diesem Jahr nun als "Politikergrillen" auf.

Ob Chefredakteur Jan Philipp Burgard die Gäste dabei wirklich mit Fragen "grillen" wird, bleibt erstmal abzuwarten, fest steht aber, dass tatsächlich gegrillt werden soll: Auf der Dachterrasse des Nachrichtensenders steht der Grill, bei dem die Politikerinnen und Politiker auch selbst zur Grillzange greifen sollen. "Können unsere Volksvertreter mit Hitze umgehen? Welche Fragen bringen sie ins Schwitzen? Grillen - oder gegrillt werden?", fragt Welt in der Ankündigung des Formats.

Premiere feiert das Format am kommenden Sonntag um 10:30 Uhr, wenn FDP-Politikerin und Europwahl-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Woche vor der Europawahl am Grill stehen wird, für weitere Ausgaben sind als Gäste die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, SPD-Chef Lars Klingbeil, CDU-Chef Friedrich Merz, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Die Grünen), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angekündigt.