18:24 Uhr: Und hiermit endet dann auch unser Liveticker vom Screenforce Festival. Das DWDL-Team sendet viele Grüße aus Düsseldorf! Wir sehen uns an der Bar!

18:22 Uhr: Schöne Pointe zum Schluss: Matthias Dang trägt Markus Breiteneckers Joyn-Hoodie.

18:19 Uhr: Über eineinhalb Stunden später als geplant geht die Show im Zirkuszelt zu Ende - mit einer Performance von Palina Rojinski, die im Stile von Alicia Keys' "New York" singt: "Wir sind United". Und auch Michael Kessler darf zum Abschluss nicht fehlen: Er übernimmt den Rap-Part. Bis schließlich die Auflösung folgt: In Wahrheit singen Sarah Engels und Eko Fresh über Best Brands und Tausenderkontaktpreise: "Kauft unsere Liebe!"

18:17 Uhr: "Vielfältig, farbenfroh - wie das wahre Leben", so sei das Portfolio von Warner Bros. Discovery sagt Markus Spangler am Schluss, ehe eine ganze Menge Konfetti ins Nirgendwo fliegt. Damit endet das letzte Screening des Festivals.

18:15 Uhr: Zur Einstimmung auf Paris gibt's die "Hambüchen-Challenge". Für das Format musste Hambüchen unter anderem als Lieferant den Eiffelturm nach oben laufen oder als Artist im Moulin Rouge mitwirken.

18:12 Uhr: Und auch Eurosport ist Teil von Warner Bros. Discovery. Hier geht's um die Tour de France, vor allem aber um die Olympischen Sommerspiele. Fabian Hambüchen, für den Sender als Reporter im deutschen Haus im Einsatz, ist zu Besuch im Zirkuszelt, denn: "Alle Wege führen über Düsseldorf."

18:10 Uhr: Ein Schauspieler-Paar will's auf der Bühne wissen - und ist schon nach einer Minute schwanger. Ein witziger Übergang von TLC zu HGTV.

18:08 Uhr: "Bei TLC wird weiter gegendert", verspricht Markus Spangler. Im Herbst sollen die Genres Medical, Dating, Mystery und Paranormal hier noch einmal erweitert werden - um die kultige US-Gerichtsshow "Judge Judy".

18:04 Uhr: Tele 5 soll in Zukunft noch stärker vom Mutterkonzern profitieren.. "Durch den Zugriff auf die Warner Bros.-Library werden wir in Zukunft noch ordentlich einen drauflegen können", versprechen die beiden. Es folgt ein langer Marken-Trailer zu Tele 5 und den Pay-TV-Kanälen von Warner.

18:01 Uhr: WBD legt den Schwerpunkt zunächst auf DMAX und holt dafür Otto Karasch auf die Bühne, um über das Format "Facing the Unknown" zu sprechen, das in der kommenden Saison in die zweite Staffel gehen wird. Mit Karaschs Abenteuern kann Markus Spangler nicht mithalten: "Das wildeste, das ich in den letzten drei Tagen getan habe", erzählt er, war mein WLAN-Passwort zu ändern."

17:58 Uhr: Nach einer kurzen Pause geht's nun los mit dem letzten Screening des Tages: Warner Bros. Discovery ist dran. Und erstmal ist das Bild schwarz-weiß - bis Marion Rathmann und Markus Spangler durch die Tür der Türen schreiten, um "the Future of Television" zu präsentieren.

17:49 Uhr: Auch wenn Disney Advertising gar nicht viel präsentiert hat, hat das Screening doch länger gedauert als angekündigt. Zum Abschluss darf nun noch die "The Voice Kids"-Finalistin den deutschen Titelsong der neuen "Arielle"-Serie performen.

17:42 Uhr: Seit November gibt es bei Disney+ bekanntlich auch Werbung - daher nimmt der Streamingdienst nun auch mehr Raum beim Screenforce Day ein. Von der für 2025 angekündigten Serie "Vienna Game" gibt's zwar noch keine Bilder, dafür darf Hauptdarsteller Daniel Donskoy ein paar wenige Worte sagen: "Wenn ihr es sehen werdet, werdet ihr sagen: Wow!" Na, dann glauben wir ihm mal.

17:37 Uhr: "Die Stimme am Markt ist deutlich lauter geworden und die Relevanz bei den Kids ist gestiegen", sagt Roll und stellt neue Daytime-Programme für den Herbst in Aussicht, darunter "Arielle" und "Primos". In der Primetime soll der Disney Channel nicht zuletzt mit mehr Disney-Klassikern, aber auch mehr Free-TV-Premieren und mehr Disney+-Titeln wachsen.

17:33 Uhr: Conny Roll, n Deutschland, Österreich und der Schweiz als Director Marketing & Creative des Disney Channels, spricht über zehn Free-TV-Jahre des Disney Channels in Deutschland. Jetzt hat auch Donald Duck nochmal einen großen Auftritt. Er hat gerade sogar schon seinen 90. Geburtstag gefeiert.

17:23 Uhr: Gab's gerade noch bei RTL eine große Show, so geht es bei Disney deutlich ruhiger zu. Schörner hält einen minutenlangen Monolog und verspricht den Werbekunden "relevante Reichweite", kombiniert mit "einzigartigen Inhalten", die alleine in diesem Jahr fünf Oscars, 37 Emmys und zwei Grimme-Preise erhalten haben.

17:15 Uhr: Auf Spider-Man folgen Donald Duck und Julia Schörner, Director Disney Advertising. "Wir sind beide ein bisschen aufgeregt", räumt Schörner und verweist auf "die unvergleichliche Disney-DNA". Aber, sagt sie: "Das bedeutet nicht nur Entenhausen." Dass trotzdem Donald auf der Bühne stand, macht aus ihrer Sicht gleichwohl Sinn: "Donald geht immer."

17:12 Uhr: Disney Adverstising lässt sein Screening mit Spider-Man beginnen, der seine Fäden höchstpersönlich auf der Bühne spinnt.

17:04 Uhr: Nachdem wir nun kurz etwas zur neuen Screenforce-Studie "Into the Wild" gehört haben, geht's jetzt gleich noch mit den beiden letzten Screenings des Tages weiter. Disney und Warner Bros. Discovery stehen noch aus.

16:48 Uhr: Das RTL-Screening geht mit einer Überraschung zu Ende: Einer der Zuschauer findet unter seinem Sitz zwei Tickets für das Finale der Fußball-EM. Glückwunsch!

16:44 Uhr: Inga Leschek spricht ein Plädoyer für RTL: "RTL muss laut sein, RTL muss anders und mutig sein. Wir müssen mit unseren Programmen ins Gespräch kommen", sagt sie. "Und zur Hölle mit dem ein oder anderen Skandälchen - Hashtag Flöte: Das halten wir aus."

16:42 Uhr: Leschek kündigt mehr Krimis an: "Bisher haben wir 48 Menschen um die Ecke gebracht. Damit machen wir weiter", sagt sie und verspricht für die neue Season mehr von "Dünentod", "Behringer und die Toten", "Miss Merkel" an. Ergänzt wird das Portfolio um "Mord im Revier", einen Nordsee-Krimi und eine neue Reihe in Bayern - mit Veronica Ferres.

16:39 Uhr: Ein bisschen was vom "alten" RTL: Es gibt Eindrücke aus der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Das Credo: "Vergesst den Super Bowl, hier kommt der Super Bohlen!"

16:38 Uhr: Bühne frei für Frank Vogel, den Geschäftsführer der Ad Alliance. Er verweist auf steigende Marktanteile sowie mehr Werbeinventar bei RTL+, aber auch um Technologie. "Wir werden schneller, wir werden effizienter", sagt er - und lädt alle an den Aperol-Stand ein. Aber vorher gibt's noch ein paar Screenings auf der Bühne.

16:33 Uhr: Jan Köppen versucht Buschi zu "Let's Dance" zu quatschen und fragt das Publikum: "Wer würde dafür sogar Werbung buchen?" In Düsseldorf tanzt nun aber doch erstmal Jana Wosnitza. Im Hintergrund verweist RTL auf die jüngsten Quoten-Erfolge seiner Show.

16:31 Uhr: Schablitzki hat aber auch Fiction im Gepäck: Neben einer neuen "Pumuckl"-Staffel gibt's bald auch einen neuen "GZSZ"-Ableger. "Uferpark", so der Titel, soll ab November ausgestrahlt werden.

16:29 Uhr: Oliver Schablitzki macht jetzt auf der Bühne weiter und spricht über die Pläne für die Kindermarke Toggo, die verstärkt auf Sport setzt - neben dem Magazin "Toggo Touchdown" wird es auch zur Fußball-EM eine kindgerechte Aufbereitung der Spiele geben.

16:27 Uhr: Nun widmet sich das RTL-Screening den sogenannten Zielgruppen-Sendern, darunter Nitro, "wo Männer noch Männer sind - auch die Frauen", wie Oliver Kalkofe betont. Zusammen mit Peter Rütten wird er bei Nitro bald bekanntlich die "SchleFaZ"-Reihe fortsetzen.

16:24 Uhr: Roberta Bieling, Anna Fleischhauer, Christopher Wittich und Andreas von Thien sind die "Neuen" und verweisen unter anderem auf mehr als 1.500 Journalistinnen und Journalisten, die für RTL arbeiten.

16:22 Uhr: Es wird wieder ernst. In einem Einspieler geht es um Nachrichten und Magazine. Auch Peter Kloeppel hat auch noch einmal einen Auftritt - um sich zu bedanken "für 40 fantastische Jahre" bei RTL, schließlich verabschiedet er sich bald zusammen mit Ulrike von der Groeben in den Ruhestand. "Die Welt ist leider weiter voller Krisenherde", sagt Kloeppel - gefolgt von den vier Nachfolgern, die dann ganz echt auf der Düsseldorfer Bühne stehen.

16:18 Uhr: Jetzt müssen Knossi, Elton und Tim Mälzer gemeinsam ran - so wie in ihrer neuen Show "Drei gegen Einen". Im Touchdown-Duell haben sie allerdings dann doch keine Chance. Die Konkurrenz hilft mit: Henrik Pabst wirft ein paar Bälle zurück ins auf der Bühne aufgestellte Bällebad.

16:14 Uhr: Und dann gibt es Stefan Raab tatsächlich zu sehen - wenn auch nur in einem Mini-Einspieler. Der macht deutlich: Raab meint es ernst mit seinem Training.

16:13 Uhr: Drei Wochen lange habe sie überlegt. "Aber wenn er so verrückt ist, dann mache ich das", sagt Halmich, die von einer "verrücken Sache" spricht - auch, weil sie selbst 17 Jahre lang nicht mehr geboxt hat. "Die Begegnung", sagt Halmich, "hat Pfeffer und Feuer."

16:12 Uhr: Nun geht es um Stefan Raab. Der ist allerdings nicht auf der Bühne - stattdessen kommt Regina Halmich, gegen die Raab im September bekanntlich bei RTL in den Ring steigen wird. Moderiert wird der Boxkampf übrigens von Elton.

16:09 Uhr: Tatsächlich mangelt es RTL Deutschland nicht an Sportrechten - von der anstehenden EM über die NFL bis hin zur Formel 1. Und natürlich vereinzelte Zweitliga-Konferenzen, wie Elton kurz darauf anmerkt: "Köln und Düsseldorf sind schon sehr interessiert an der 2. Liga."

16:07 Uhr: Das beachtliche Star-Aufgebot von RTL geht weiter: Tim Bendzko tritt auf - und wird begleitet von Sport-Eindrücken im Hintergrund.

16:05 Uhr: Ein kurzer Trailer zeigt weitere Vox-Neustarts, darunter "Die schlauesten Tiere der Welt" mit Martin Rütter und die Rückkehr von Daniela Katzenberger.

16:03 Uhr: Es geht weiter mit "Unterhaltung mit Haltung". Nun kommt auch noch "Doc Caro" auf die Bühne, die noch eine zweite Sendung bei Vox bekommen wird: "Doc Caro - Leben hautnah". Dort soll sie Menschen und ihnen sowie ihren Problemen näherkommen.

16:01 Uhr: Tim Mälzer wird in der neuen Saison aber nicht nur kochen. Nach dem "Schwarzwälder Hirsch" folgt diesmal "Die Herbstresidenz" - erneut ist auch dann wieder André Dietz an seiner Seite. Das Format ist in einem Altenheim angesiedelt, mit dem Ziel, das weit verbreitete "angsterfüllende Bild" zu verändern. "Eine Reise, von der wir noch nicht wissen, ob wir am Ende eine Lösung finden werden", so Mälzer. Über seine Aufgabe sagt er: "Ich darf das machen, was ich immer mache: Rumlaufen und dumme Sprüche machen."

15:56 Uhr: Mälzer wird mit weiteren Folgen seiner Lieferdienst-Show zu sehen sein, aber auch mit der zehnten Staffel von "Kitchen Impossible". "Mein persönliches 'Wetten, dass..?'", sagt Mälzer und verrät, nun "endgültig die Zusage von Jamie Oliver" zu haben. Aber auch Steffen Henssler kocht: Hier gibt's ab Herbst "Deutschland grillt den Henssler" zu sehen.

15:55 Uhr: Jetzt geht's noch mehr um Vox: Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen und Tim Mälzer betreten zusammen die Bühne. Petersen kündigt nach "The Piano" direkt das nächste Musik-Format an, den "Sing meinen Song"-Ableger "Sing meinen Schlager".

15:52 Uhr: Jetzt wird es etwas ernster: Mark Forster und Igor Levit präsentieren in einem Einspieler das neue Vox-Format "The Piano", ehe passend dazu auf der Bühne in die Tasten gehauen wird.

15:47 Uhr: Köppi und Buschi präsentieren jetzt auch noch die RTL-Nachrichten - mit der Ankündigung, dass die neue "Bachelorette"-Staffel exklusiv bei RTL+ laufen wird. Und zum geplanten "Golden Bachelor" bei RTL scherzt Buschi: "Das macht der Matthias Dang jetzt!"

15:46 Uhr: Eine "Bachelor-Cam" geht durchs Publikum - und bleibt bei Knossi hängen. "Ich bin der neue Bachelor. Der erste hässliche", sagt er, ehe die echten beiden "Bachelors" der vergangenen Staffel auf die Bühne kommen. Und die neue "Bachelorette" ist auch nach Düsseldorf gekommen.

15:44 Uhr: Nach RTLzwei bezeichnet sich nun auch RTL als "Home of Reality". "Alle behaupten's, aber wir sind's", so Leschek, die sogar Frank Buschmann überzeugen kann: "Ich hab' jetzt erst gemerkt, wie geil RTL ist."

15:42 Uhr: Leschek trommelt für RTL und verweist auf "Stärke und Verlässlichkeit unserer Best Brands" und ein "konsequentes Zusammenspiel aus Lineares und Non-Linear. Und dann geht's auch direkt um Stefan Raab: "Die Nummer Eins kommt zur Nummer Eins", sagt sie und verspricht nichts weniger als "das größte TV-Comeback des Jahrhunderts".

15:40 Uhr: Nettes Detail: Chief Content Officer Inga Leschek betritt die Bühne zur Musik von "Hadde Dadde Dudde da?". Sie lobt erst mal den Dschungel und verweist auf die starken Quoten der jüngsten Staffel: "Streaming zahlt immer mehr auf die Gesamtleistung ein", sagt sie mit Blick auf höhere Reichweiten bei RTL+. Dass es mehr vom Dschungel geben wird, war ohnehin schon bekannt: Ab Mitte August ist eine "Legenden-Staffel" in Südafrika geplant. Bei RTL gibt's die (aufgezeichnete) Staffel zwei Wochen lang täglich um 20:15 Uhr zu sehen.

15:36 Uhr: Von der Seite kommentieren Buschi und Jan Köppen, der erst mal mit seiner zugeschalteten Dschungel-Kollegin sprechen kann. "Ich lüge, betrüge, hintergehe, morde", sagt Sonja Zietlow und kündigt neben einer neuen Staffel der "Verräter" auch eine Halloween-Staffel an, die bei RTL+ gezeigt werden soll. Das ist doch eine schöne Nachricht.

15:32 Uhr: Und das Sticheln geht weiter. Schmitter verweist auf 5,3 Millionen "voll zahlende Abonnenten" und schiebt Richtung Unterföhring hinterher: "Wir verschenken nichts." Ebenfalls auf der Bühne ist Matthias Dang, der das Unternehmen im kommenden Jahr nach mehr als drei Jahrzehnten verlassen wird.

15:30 Uhr: Jana Wosnitza übernimmt die Moderation des Screenings und holt direkt mal Knossi, Tim Mälzer und RTL-Neuzugang Elton auf die Bühne. Der leistet sich direkt mal eine Spitze an seinen alten Arbeitgeber: "Nach diesem Opening bin ich froh zum jetzigen Zeitpunkt auf der Bühne zu sein." Und auch CEO Stephan Schmitter stichelt und sagt zu Elton: "Du hast alles richtig gemacht. Du bist endlich beim Marktführer angekommen."

15:27 Uhr: Und jetzt wird gibt's auch noch Paartanz von den Star von "Let's Dance"! Klar, wer den Tanzshow-Hit im Programm hat, kann einen ordentlichen Hüftschwung hinlegen.

15:23 Uhr: Das Screening der Ad Alliance von RTL Deutschland beginnt - mit einem einem Football-Spektakel. Auf die Football-Spieler folgen eine Blaskapelle sowie Frank Buschmann und Jan Köppen. Und die "Verräter" betreten ebenfalls die Bühne. Ganz schön was los zum Start.

15:19 Uhr: Die Pause ist vorbei. Die zweite Hälfte startet mit Musik - während die Streicher erkennbar vom Band kommen, ist zumindest bei den Tänzerinnen kein Playback möglich.

15:10 Uhr: Und auch Joyn-Programmchef Thomas Münzner hat sein Screening bereits absolviert.

15:05 Uhr: Na, dann wollen wir mal. Die (verkürzte) Mittagspause haben wir für einen Rundgang über der Schützenplatz genutzt - und unter anderem Marc Rasmus, Senderchef von Sat.1, getroffen. Er hat, anders als die Kolleginnen und Kollegen von RTL, schon Feierabend.

14:58 Uhr: Ich sag wie's ist: ich habe meinen Notebook-Akku leer getickert. Deswegen übernimmt am Nachmittag mein Kollege Alex. Dann geht's gleich weiter mit dem RTL-Screening.

13:52 Uhr: Hasta Luego sagt Andreas Bartl. Und da schließen wir uns an. Die Mittagspause wurde bis 15:15 Uhr verlängert. Dann melden wir uns wieder.

13:51 Uhr: "Kurz vor zwei ist die beste Zeit für den ersten Tequila", sagt Andreas Bartl und lädt in der Mittagspause an den El-Cartel-Stand ein.

13:48 Uhr: "Unsere drei Gebote: Immer persönlich, immer vertrauensvoll und immer sehr günstig. Wir sind in der digitalen Welt absolut relevant, wir sind der Sender für die jungen Zielgruppen."



13:46 Uhr: Nun betont man auch, wie sehr die Programmmarken von RTLzwei zum Wachstum von RTL+ beitragen - beispielsweise mit "Kampf der Realitystars" oder "Love Island", das künftig nicht mehr täglich kommt, sondern nur noch wöchentlich und in einer VIP-Version.

13:45 Uhr: "Alles, was ihr heute von Dynamic Ad Insertion, Programmatic und so hört. Das können wir auch! Wir führen es jetzt nur nicht nochmal aus". Angesichts der Tatsache, dass wir dem Zeitplan mittlerweile 45 Minuten hinterher hinken, ist das Publikum ganz dankbar...

13:42 Uhr: Moneyboy rappt nun "Grünwald ist geiler als Unterföhring" und übergibt an die "Moneymaker" von Vermarkter El Cartel. Und auch Stephan Karrer ist natürlich mit Sombrero. "Wir sind genre der Underdog, auch mal der Rebell, der Outlaw."

13:36 Uhr: "Wir versuchen mit einer gewissen Unbekümmertheit ans Werk zu gehen", fasst Bartl zusammen. Man könne aber laut und leise. Laut in den Shows und Reality-Formatne, leise bei den Sozialdokus, um denen eine Stimme zu geben, die sonst keine Plattform haben. Dafür begrüßt er nun auch Hans Sarpei ("Abgestempelt") auf der Bühne, der sagt: "Das Leben besteht nicht nur aus Party".

13:34 Uhr: Andreas Bartl witzelt nun darüber, wie lange er schon dabei ist, dass er noch die Telemesse erlebt hat. Und dass er die ARD-Gründung nur verpasst hat, weil er einen anderen Termin hatte.

13:32 Uhr: Und Andreas Bartl wird als "Mitbegründer und Evangelist des Guilty Pleasures von RTLzwei" vorgestellt. "Wer bei RTLzwei einen Arbeitsvertrag unterschreibt, der weiß, dass er früher oder später sehr merkwürdigen Programmen begegnet. Und dass er sich in merkwürdigen Situationen wiederfindet."

13:30 Uhr: Harald Glööckler sagt: "Auch ich, der Prince of Reality, möchte Sie willkommen heißen. Alles ist nichts, ohne Entertainment. RTLzwei ist wie auch ich im besten Sinne pompöös."

13:28 Uhr: Hugo Egon Balder liest auf der Bühne aus der Schöpfungsgeschichte des Fernsehens: "Am Anfang schuf der Schöpfer Sender und Programme, die TV-Landschaft begann zu sprießen. Und eine gewisse Zeit, war der Schöpfer auch zufrieden. Doch er sah, dass etwas fehlte: Finsternis lag über der TV-Landschaft. Also sagte der Schöpfer: Ein Sender entstehe und bringe Vielfalt und Einzigartigkeit. Es werde licht und es ward Licht. Der Schöpfer nannte den Sender RTLzwei. Und er sah, dass der Sender ganz gut war. Der Schöpfer schuf die Realitystars und er schenkte ihnen ein loses Mundwerk. Und er schuf die RTLzwei-Families, Menschen wie du und ich. Sie sollen über die Formate herrschen und aus dem Sender ein Home of Reality machen.

13:25 Uhr: Als letztes Screening im ersten Block kommt jetzt noch RTLzwei/El Cartel.

13:21 Uhr: Als Anspielung auf Breiteneckers legendären Joyn-Hoodie überreicht Matthias Dang seinem ProSiebenSat.1-Kollegen ein Shirt mit dem Aufdruck "Join RTL+". Seine schlagfertige Reaktion: "Muss ich dafür jetzt zahlen!?"

13:16 Uhr: Der Elefant im Raum, dass Seven.One-Vermarktungschef Carsten Schwecke überraschend zu RTL wechselt, wird von Markus Breitenecker nun doch noch angesprochen: "Wir haben kleine Übergabe-Turbulenzen gehabt. (vereinzeltes Klatschen im Raum) Wer jetzt applaudiert, mit dem möchte ich nachher nochmal sprechen!" Prinzipiell bleibe die große Strategie aber sinnvoll, mit RTL zusammenzuarbeiten und sich in in Europa auf eigene Füße stellen, um sich US-Tech-Lösungen unabhängig zu machen.

13:13 Uhr: Eigentlich sind Matthias Dang und Markus Breitenecker aber da, um die Bedeutung des Big Screens zu unterstreichen. Die Gesamt-Nutzung des Big Screens sinke nicht, nur die lineare TV-Nutzung, sagt Markus Breitenecker. Also sei es die Aufgabe, die Leute bei den eigenen (auch non-linearen) Angeboten zu halten. Zudem stellen sie die Möglichkeit der programmatischen Buchungen hin und die Kooperationen, die RTL und ProSiebenSat.1 im technischen Bereich haben.

13:10 Uhr: Matthias Dang hat hier einen seiner Abschiedsauftritte. Und wir werden angesichts seiner Dankesworte an die Branche und auch in unsere Richtung ein bisschen rot. Vor allem dankte er aber RTL, die er als seine "große Liebe" bezeichnete.

13:07 Uhr: Hier gibt's noch eine weitere Zwischenmoderation mit Palina Rojinski und Michael Kessler. Text: "Was tun wir hier? Was soll das?" "Keine Ahnung!" ¯\_(ツ)_/¯

12:59 Uhr: Jetzt geht's weiter mit Paramount. Michael Keidel sucht seine Stimme und sagt: "Wir haben einen festen Platz im alltag unserer Zielgruppen, das beweisen wir jeden Monat mit galaktischen Reichweiten und Content vom andern Stern." Bei dern Wortbildern bleibt man ganz im Star-Trek-Universum, das ja auch zu Paramount gehört. "All unsere Sender profitieren vom nahezu unendlichen Content-Universum von Paramount".

12:55 Uhr: Hoffmann betont vor allem den Wert des Live-Programms. "Live ist die Zutat, mit der wir uns absetzen können von Bewegtbild-Konserven". In der Primetime laufen aber natürlich weiter Dokumentationen, mit denen man Eskapismus bieten wolle. Dazu gehört die Doku "Der Jahrhundert-Lude" über den "Schönen Klaus".

12:51 Uhr: "Die Welt ist unübersichtlicher geworden und Journalismus ist damit wichtiger geworden", sagt Frank Hoffmann. Er stellt in den Mittelpunkt, dass es 14 Stunden täglich Live-Programm gibt, zu dem neben News auch die (vom eingestelten Bild TV geerbte) Sport-Strecke gehört.



12:47 Uhr: Welt inszeniert sich jetzt wieder mit großen Bildern und Musik und stellt die Vor-Ort-Berichterstattung in den Mittelpunkt. Und zu hören ist Donald Trump, dem mit KI ganz andere Sätze in den Mund gelegt wurden.

12:46 Uhr: "Beeindruckend, aufregend und ein bisschen verrückt" soll's werden. Das Portfolio des Vermarkters reicht ja von Welt bis Comedy Central sehr divers. Und Kai Ladwig und Franjo Martinovic zeigen mal wieder, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlen und performen "Visoon ist jetzt, Visoon kommt jetzt"

12:41 Uhr: Nachdem Rewe, Telekom und Procter & Gamble nun erkärt haben, wie sie TV nutzen und was sie sich vom Fernsehen wünschen, wartet jetzt gleich das nächste Screening. Visoon ist an der Reihe - aber erst, nachdem Palina mit einigen aus dem Publikum einen kurzen Tanz eingelegt hat, um die Umbaupause zu überbrücken.

12:31 Uhr: Um 13 Uhr sollte hier planmäßig Lunch-Pause sein. Ich sag mal so: Da noch zwei Screenings und ein weiterer Talk ausstehen, dürfte das etwas knapp werden...

12:30 Uhr: "Wenn man die ganze Gesellschaft erreichen will, dann macht man das mit bewegenden Bildern. Und das macht man mit bewegten Bildern in einem hochqualitativen Umfeld wie TV, wo wir auch die Reichweite bekommen. Willst du die Gesellschaft erreichen, brauchst du TV", sagt der Vertreter der Telekom.

12:21 Uhr: "Screenforce"-Urgestein Wolfram Kons is in the house tent. Er moderiert die kurzen Talks zwischen den einzelnen Screenings.

12:19 Uhr: Zum Schluss gab's nochmal die Konfetti-Kanone, jetzt muss hier also erstmal durchgewischt werden, bevor es mit dem nächsten Programmpunkt weiter geht.

12:17 Uhr: "Die Screenforce ist damit beendet, sie können nach Hause gehen", sagt Markus Breitenecker zum Abschied. Ob er sich damit bei den noch kommenden Vermarktern jetzt besonders viele Freunde gemacht hat...

12:13 Uhr: Joyn-CEO Katharina Frömsdorf verspricht im zweiten Halbjahr ein "neues Seherlebnis" bei Joyn.

12:11 Uhr: Jetzt sind "Dr. Rick und Dr. Nick" auf der Bühne, die sich selbst als Siegfried und Roy der deutschen Beauty-Szene bezeichnen und die bald ein eigenes Format bei Joyn bekommen. "Wir haben den deutschen Beauty-Markt erobert, seht uns dabei zu, wie wir die Welt erobern." An Selbstbewusstsein mangelt's ihnen jedenfalls nicht.

12:07 Uhr: Wer mehr über die Pläne von Joyn wissen will, die Thomas Münzner gerade auf der Bühne vorstellt, dem sei auch unser ausführliches Interview empfohlen. Darin sprechen sie über den massiven Ausbau des Reality-Genres. Thomas Münzner sagt auf der Bühne, dass es bei keinem anderen Anbieter so viel frei verfügbaren Content aus diesem Gerne gebe.



12:04 Uhr: Jetzt geht's weiter mit Joyn, zuerst kommen aber nochmal Joko und Klaas und stellen die Ventilator-Giveaways vor, die es am Joyn-Stand gibt. Wir werden mehr machen bei Joyn. Wir sind nicht nur ProSieben-Gesichter, sondern auch Joyn-Gesichter. Jetzt machen sich übrigens auch Joko und Klaas über den Begriff "Faces" lustig. Für Joyn machen die beiden eine Neuauflage von "Duell um die Geld", das es vor Jahren auch schonmal bei ProSieben gab.

12:01 Uhr: Klaas dankt Hannes Hiller: "Die Möglichkeit zu bekommen, 24 Stunden zu machen, was wir wollen, das ist für uns eine wahnsinnige Ehre und eine tolle Partnerschaft, die wir haben.

11:59 Uhr: Wer schonmal sehen wollte, wie Kurt Krömer sich in der Primetime wäscht, sollte "Wer stiehlt mir die Show?" einschalten, plaudert Joko aus der kommenden Staffel aus.

11:58 Uhr: Jetzt kommen auch Joko und Klaas mit Taschenlampen auf die Bühne, während die Bühne nun komplett schwarz ist...

11:55 Uhr: Chris Tall soll jetzt in 60 Sekunden seine neue Show vorstellen "Chris du das hin?". Aber man will über dieses eine Format hinaus noch mehr miteinander machen, Chris Tall hat einen Exklusivvertrag bei ProSieben unterschrieben.

11:52 Uhr: Jetzt stellt Sebastian Pufpaff auf der Bühne noch die großen TV Total-Events vor. Auch die hatte man aber schon vor kurzem vorgestellt. Neue Info allerdings: Am 25. Dezember wird es noch eine Weihnachtsshow von "TV Total" geben.

11:51 Uhr: 30 Prozent der Gesamtreichweite der ProSieben-Marken werden inzwischen bei Joyn erzielt, sagt Hannes Hiller, um die Bedeutung des Streamingdienstes zu unterstreichen.

11:44 Uhr: ProSieben-Chef Hannes Hiller spricht nun über "verlässliche Überraschungen", für die sein Sender sorgen will - basierend auf starken Marken und starken Persönlichkeiten (dankenswerterweise hat Hiller das Wort "Faces", das übergroß auf dem Screen erscheint, übersetzt - man möchte ja hoffen, dass sie nicht nur Gesicht, sondern auch Persönlichkeit haben). Zur "ProSieben-Gang", wie Hiller sie nennt, gehören künftig auch Chris Tall und die Kaulitz-Brüder. Auf der Bühne ist jetzt Katrin Bauerfeind, die die neue "Superduper-Show" mit Bill und Tom Kaulitz als Dauergästen moderiert.

11:42 Uhr: Das Timing des PM-Versands bei ProSiebenSat.1 ist etwas überraschend. Die Präsentation läuft hier noch, die Infos sind nun aber schon raus. Und wir haben sie hier zusammengefasst.

Währenddessen gibt's hier auf der Bühne ein bisschen "Masked Singer" zum Song "Let me entertain you".

11:38 Uhr: "Die Taylor Swift der Unterhaltungsbranche, Ellen Koch" (Pufpaff) darf jetzt über die "Zielgruppensender" (wie Sixx, Kabel Eins Doku, ProSieben Maxx und Sat.1 Gold inzwischen heißen) sprechen, die ausweislich des Trailers offenbar Fantastilliarden an Sehstunden generieren.

11:33 Uhr: Sebastian Pufpaff ist nun auf der Bühne und outet sich als Riesen-Joyn-Fan. "Wenn sie mal richtig Bock haben auf gute schauspielerische Leistungen, schauen sie sich Germany's Next Topmodel an" und zeigte eine legendäre Burger-Szene. Und auch eine Szene aus "Lenßen Live" mit Gisela sorgt für viele Lacher. "Ingo Lenßen, das ist dieser Rechtsanwalt, der einen Hamster unter der Nase tätowiert hat"

11:31 Uhr: Größter Neuzugang ist aber natürlich Michael Manousakis, bekannt aus "Steel Buddies", künftig mit "Morlock Motors" bei Kabel Eins zu sehen.

11:30 Uhr: "Unser Traum vom Wilden Westen" gibt's ab Herbst neu. Man begleitet darin Cowboys und Cowgirls, die ihren amerikanischen Traum in Deutschland leben.

11:28 Uhr: "Am Anfang war's wie ein Sat.1-Filmfilm: Plötzlich Senderchef", sagt Felix von Mengden. Wir sind nun also bei Kabel Eins angelangt.

11:25 Uhr: Paul Ronzheimer hat es zwischen seinem Reporter-Einsatz in Charkiw einem Termin in der afghanischen Botschaft nach Düsseldorf geschafft. Er bleibt Kriegs- und Krisenreporter für Springer. Unter anderem geht's in "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?" darum, wie es fast zehn Jahre nach "Wir schaffen das" beim Thema Migration in Deutschland. aussieht. Man wolle aber keinesfalls nur ein düsteres Bild zeichnen, sondern auch Hoffnung machen.

11:22 Uhr: Jetzt geht's um den Montag, den man bei Sat.1 komplett neu aufstellt. An diesem Abend wird das gestern schon durchgesickerte neue Format mit Paul Ronzheimer zu sehen sein. Paul Ronzheimer ist jetzt auch auf der Bühne.

11:19 Uhr: Jetzt wird gequizt, wie man Jana Ina Zarrella, die die neue Show für den Food-Mittwoch "Wer kocht das Beste für die Gäste" moderiert, richtig ausspricht.

11:18 Uhr: Ab Herbst wird man die Show-Strecke am Donnerstagabend mit einem weiteren eigenproduzierten Format am späten Abend verlängern. Dass man auch mal wieder etwas für den späteren Abend produziert, ist schonmal eine gute Nachricht. Übrigens: "99" wird auch auf den Donnerstagabend wechseln



11:14 Uhr: Am Freitagabend wird man in den nächsten Wochen "Murmel Mania" und "The Tribute" zeigen. Und jetzt kommt man zum neuen Aushängeschild-Abend: Dem Donnerstag. Auf die Bühne kommt nun Jörg Pilawa, der den Abend fast schon im Alleingang saniert hat mit dem "1% Qutz"

11:12 Uhr: Marc Rasmus spricht jetzt zuerst über den Vorabend und kündigt neben der "Spreewaldklinik" die zweite Vorabendserie "Für alle Fälle Familie" an. Eine PM dazu hatte man schon gestern verschickt.



11:10 Uhr: "In den letzten Jahren gab's nicht ganz so viele Einhörner in Sat.1", räumt Marc Rasmus ein, verspricht aber für die Zukunft eine neue Selbstverständlichkeit fürs Publikum und eine große Klarheit, auf die sich die Werbekunden verlassen können.

11:08 Uhr: Los geht's nun mit Sat.1. "Mit unseren Food-Formaten erreichen wir aktuell 100 Prozent der 50-Jährigen mit langen weißen Haaren und Vollbart, die aktuell Sat.1-Chef sind." Sat.1 bricht den üblichen großspurigen Werbesprech mit Augenzwinkern.



11:07 Uhr: "Wir haben im nächsten Jahr mehr Fiction als in den letzten fünf Jahren zusammen", sagt Henrik Pabst. (Man kommt aber freilich auch von einem niedrigen Niveau)

11:02 Uhr: "Eigentlich war die Strategie der Sendergruppen immer ähnlich. Im Streaming-Zeitalter unterscheiden sich die Strategien der Medienhäuser erstmals", sagt Markus Breitenecker und verweist darauf, dass man bei Joyn die Inhalte kostenlos anbietet und nicht hinter Paywalls versteckt. Da es heute um den Werbeverkauf geht, macht es natürlich Sinn, das besonders herauszustellen. Allerdings haben natürlich auch die anderen Anbieter längst Werbung integriert.

11:00 Uhr: Markus Breitenecker hat sich dann doch gegen das Gladiatoren-Kostüm und für den Joyn-Hoodie entschieden.

10:56 Uhr: "Es wird so epochal." Das Screening von ProSiebenSat.1 beginnt. Und wir haben Markus Breitenecker, Henrik Pabst und Bert Habets in Gladiatoren-Kostümen gesehen, als Musik-Act und als Zauberer. Und eine Zeitung mit der Schlagzeile "Wir sind Pabst."

10:54 Uhr: Inzwischen wurde die "Content-Pipeline" einmal durchs Zelt gelegt. Also wirklich, mit einem Schlauch. Und Palina Rojinski und Michael Kessler sind hier nicht die Moderatoren, sondern die Contentadoren.

10:51 Uhr: "Wir machen weiter Studien, aber was wir am besten können, ist Wetter", sagt Malte Hildebrandt mit Blick auf die Sonne draußen, die man in den letzten Wochen sonst kaum zu Gesicht bekommen hat...

10:50 Uhr: "Team Disney" hat allerdings wohl etwas Verspätung, die Fahnenträgerin ist vorerst alleine. Aber ihr Screening steht auch erst am Nachmittag an.

10:47 Uhr: Mit wehenden Fahnen laufen jetzt hier die einzelnen Vermarkter ein.

10:46 Uhr: Pyro, Lichtshow, Nebel, Knalleffekte - kann nicht mehr lange dauern, bis sie hier gleich das Dach wegsprengen.

10:43 Uhr: Ok, Zurückhaltung ist heute nicht, man verspricht "The Next Level for the future of total video." Und zum Start tritt jetzt erstmal Zoe Wees auf.

10:41 Uhr: Palina Rojinski und Michael Kessler führen gleich durch den Tag.



10:38 Uhr: Hier soll es gleich mit etwa 10 Minuten Verspätung los gehen. Bis dahin noch ein paar Fotos...

10:34 Uhr: (Noch?) nicht unter den Veranstaltern des Screenforce Festival aber trotzdem gerade vor Ort in Düsseldorf gesichtet: Netflix-Vermarktungschefin Susanne Aigner.

10:31 Uhr: Quatsch geschrieben... ProSiebenSat.1 präsentiert natürlich als erstes, RTL folgt nach der Mittagspause.

10:27 Uhr: Das Zelt füllt sich langsam. Und ins Zirkuszelt hat man eine ordentliche Bühne gezimmert.

10:23 Uhr: RTL Deutschland-Chef Stephan Schmitter präsentiert mit seinem Team am Nachmittag.

10:17 Uhr: Wir haben den Produzenten der ganzen Veranstaltung schonmal gespottet: Fabian Tobias, Chef von Endemol Shine Germany.

10:14 Uhr: Es lohnt sich, den Fächer am Eingang mitzunehmen... Im Zelt ist es auch jetzt schon recht warm.

9:33 Uhr: Frühstücks-Pro-Tipp: Crepes bei Warner Bros Discovery (nach dem Eingang rechts abbiegen und die Kaffeeschlange links liegen lassen) . Und die Hartgesottenen können daneben mit einem Tequila von RTLzwei / El Cartel nachspülen

9:26 Uhr: Wetter und Stimmung passen schonmal.

Statt im Coloneum findet der Tag heute auf einem Kirmesplatz in Düsseldorf statt. Mit vielen Food Trucks und Zirkuszelt.

8:59 Uhr: Wir tickern an dieser Stelle heute über die Screenings des Screenforce Festivals, alle News und natürlich auch alles, was uns sonst noch auffällt. Zu den einzelnen Screenings gibt's später auch ausführliche Artikel. Zur Vorbereitung auf den Tag empfehle ich den Artikel meines Kollegen Timo

8:52 Uhr: Einen Morgen. Einen Guten. Wie man branchenintern sagt.

Wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf, hoffen auf Frühstück vor Ort und haben hier schonmal den Zeitplan für den Tag. Wie man hört, soll es recht voll werden, frühe Anreise könnte sich also lohnen.

Der Festival-Tag im Überblick