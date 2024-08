am 05.08.2024 - 17:00 Uhr

In dem Format soll Brockhaus künftig regelmäßig aktuelle Ereignisse und Entwicklungen des Tages bewerten und analysieren. Zuletzt gab es in der Sendung Rubriken wie Gewinner/Verlierer des Tages oder auch "Meine Nachricht des Tages". Neben Brockhaus kommentieren in dem Format immer wieder auch Anna Schneider, Henryk M. Broder, Gunnar Schupelius, Stefan Aust, Hans-Ulrich Jörges und Jan Fleischhauer aktuelle Geschehnisse.

"Mein Herz schlägt seit jeher für politische Debatten, und Welt TV steht für mich aktuell wie kein anderer deutscher Sender für Debattenfreiheit. Allein das Höcke-Voigt-Duell dieses Jahr war extrem mutig und hat zurecht für Furore gesorgt. Ich freue mich dementsprechend sehr, für Welt Fernsehen vor die Kamera zurückzukehren und wöchentlich die politische Lage zu kommentieren. Damit zum hochkarätigen Kreis der Kommentatoren bei Welt zu zählen, ist natürlich eine besondere Ehre", sagt Brockhaus gegenüber DWDL.de.

Für Nena Brockhaus ist es nicht nur ein Comeback bei Axel Springer, sondern auch die Rückkehr auf den Fernsehbildschirm, nachdem sie den TV-Sender der "Bild" vor etwas mehr als einem Jahr verlassen hatte (DWDL.de berichtete). Einige Monate später kündigte Springer das Aus des Senders an. Brockhaus präsentierte beim Sender einst viele Ausgaben des Talk-Formats "Viertel nach Acht". Zu ihrem Abschied im Sommer 2023 erklärte sie, es sei "genau der richtige Zeitpunkt". Brockhaus kündigte damals an, sich künftig der Entwicklung eigener Bewegtbildformate widmen zu wollen und auch ihre Tätigkeit als Buchautorin fortführen zu wollen.