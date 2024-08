am 14.08.2024 - 10:35 Uhr

ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte an der Frauen-Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Möglich macht das eine Vereinbarung mit der European Broadcasting Union (EBU). Demnach halten die öffentlich-rechtlichen Sender die exklusiven Verwertungsrechte an allen Partien und können sie sowohl live als auch in der Nachwertung zeigen.

Die UEFA Women's EURO, wie das Turnier korrekt heißt, wird vom 2. bis 27. Juli 2025 mit 16 Teams in acht Schweizer Städten statt. Mit dabei ist auch die deutsche Mannschaft, die sich für das Turnier bereits qualifiziert hat. Bereits im vergangenen Jahr hatten ARD und ZDF sämtliche Live-Übertragungsrechte für alle Länderspiele der DFB-Frauen bis 2027 erworben und zuletzt die Spiele der neuen UEFA Nations League der Frauen sowie die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft übertragen.

"Wir bieten dem Frauenfußball seit vielen Jahren eine Bühne, haben ihn mit großgemacht", sagte ARD-Sportintendant Tom Buhrow. "Und wir haben erst vor kurzem wieder erlebt, welche Begeisterung der Fußball bei den Menschen auslösen kann. Unser Publikum kann sich schon jetzt auf einen wunderbaren Sportsommer 2025 bei ARD und ZDF freuen."

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Die Heim-EM der Männer hat erneut gezeigt, welche gesellschaftlich verbindende Kraft in Fußball-Großereignissen steckt - da freut es uns umso mehr, dass wir im kommenden Sommer mit der Fußball-EM der Frauen unserem Publikum erneut ein sportliches Highlight anbieten können. Wir werden das Turnier in gewohnt hoher journalistischer Qualität begleiten und mit unseren Übertragungen dazu beitragen, dass der Frauen-Fußball nach der EM 2022 und der WM 2023 seine gewachsene Anziehungskraft weiter ausbaut."