Ob Venedig, Mallorca oder Paris - in der Vergangenheit hat "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer wieder für Primetime-Folgen in Spielfilmlänge die gewohnte Umgebung verlassen. Nun steht ein weiteres Special des RTL-Dauerbrenners bevor: Für einen neuen Spielfilm dreht das Team diesmal in Barcelona. Wie der Privatsender mitteilte, soll die Ausstrahlung im kommenden Winter erfolgen.

Die Reise werde dabei "nicht nur optisch ein Highlight, sondern spielt auch für die langfristige Handlung der Serie eine wichtige Rolle", heißt es. Klar ist: Maren (Eva Mona Rodekirchen), Michi (Lars Pape), Lilly (Iris Mareike Steen), Jonas (Felix van Deventer) und Katrin Flemming (Ulrike Frank) sind unter anderen mit dabei. Welche Charaktere in Spanien darüber hinaus eine Rolle spielen werden, wollen RTL und die Produktionsfirma UFA Serial Drama noch nicht verraten.

"Die Dreh-Locations in Katalonien eröffnen uns spannende neue Erzählmöglichkeiten", sagte Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL. "Diese einzigartigen Dreharbeiten im Ausland erlauben es uns, nicht nur packende Geschichten zu inszenieren, sondern den beteiligten Charakteren frische Story-Impulse zu geben."

Damian Lott, Produzent bei UFA Serial Drama: "Das 'GZSZ'-Special in Katalonien verbindet das Beste aus zwei Welten und bietet den Fans viele großartige Momente in einer traumhaften Kulisse. Für mich ist es eine Art nach Hause kommen nach über vier Jahren in Köln bei 'AWZ'. Die Arbeit mit einem tollen Team, mit all der Kreativität in allen Gewerken und dem unermüdlichen Einsatz, wird das vorweihnachtliche Special zu etwas Besonderem für die GZSZ-Fans werden lassen. Sie werden mitgenommen auf eine spannende Reise und tauchen ein in eine emotionale Story, die sie noch weit nach Katalonien fesseln wird."