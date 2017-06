Zuschlag für Antenne Deutschland, Gesicht für Sputnik

© MDR

Antenne Deutschland hat den Zuschlag für den zweiten nationalen DAB+-Multiplex erhalten. Außerdem: MDR Sputnik legt sich ein neues Design zu - und bekommt ein Gesicht frei Haus. Die agma hat außerdem die neuen Webradio-Zahlen vorgelegt.



08.06.2017



ein Gemeinschaftsunternehmen von Media Broadcast und Absolut Digital,

Entscheidung im Bieterwettkampf um daswird neuer Plattformanbieter. Das hat die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) der Medienanstalten in Berlin beschlossen. Damit komme "ein als Programmveranstalter und Netzbetreiber erfahrener Player den Zuschlag, bei dem wir erwarten können, dass es auch", sagte der. "Unsere Zuweisung als Plattformbetreiber des zweiten bundesweiten DAB+-Multiplex mit bis zu 18 neuen nationalen privaten Programmen wird dem terrestrischen Digitalradio einen weiteren wichtigen Impuls geben und für mehr Vielfalt im Sinne der Mediennutzer sorgen." Insgesamt hätten alle drei Bewerber gute Konzepte vorgelegt - das überzeugendste habe schließlich den Zuschlag bekommen. Die Ausschreibung hatte sich ausschließlich an Plattformanbieter für ein bundesweit einheitliches Programmangebot gerichtet. Eine, weil dafür ausreichend DAB+-Kapazitäten in den Ländern bereitstehen.



Sessions Q1 / 2017

Durchschnittsmonat

+/-

Q4 / 2016

SWR3

7.686.703 +9,2 %

1Live 7.627.697

+4.7 %

Antenne Bayern

6.801.114

+6,9 %

WDR2 5.573.236 +4,9 %

NDR2 4.972.255 +9,2 % Deutschlandfunk 4.006.995 +14,9 % Hit Radio FFH 3.415.774 + 47,2 % Bayern 3 3.302.294 + 2,0 % Bayern 1 2.733.070 +14,8 % Rock Antenne 2.513.631 + 11,3 %

Diehat die neuen Leistungsdaten zurveröffentlicht. Pro Monat wurden die 660 gemessenen Channels demnach im ersten Quartal 2017 mehr als 258 Millionen Mal genutzt, wobei eine durchschnittliche Webradio-Session 57 Minuten dauert. Der Leistungswert Hörstunde steigt für die Summe aller Online-Audio-Angebote um sieben Prozentpunkte auf. Spannende Entwicklung: An der Spitze findet sich, das dank eines Zugewinns um 9,2 Prozent die WDR-Welleüberholen konnte. Beide Sender brachten es im Schnitt auf mehr als 7,6 Millionen Sessions pro Monat. Größter Gewinner in den Top 10 istmit einem

Quelle: ma 2017 IP Audio II



Der MDR hat seinem jungen Radioein neues Design verpasst - und damit zugleich auch ein neues "Gesicht". Mit dem Schritt soll MDR Sputnik alsgestärkt werden, hieß es. Das Design spiegele die Vielfalt des Angebots wider, lasse sich über jeden Ausspielweg dynamisch einsetzen und sei trotzdem wiedererkennbar. "Der kreative Regelbruch, den unsere Agenturhier vorgeschlagen hat, wird durch den Nutzen sowohl fürs Programm als auch fürs Unternehmen überstrahlt", so: "Radio muss seine Reichweitenstärke auf den klassischen Ausspielwegen weiter behaupten und gleichzeitig seine digitalen Kompetenzen ausbauen und überall dort sein, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind, in Zukunft sein werden und zu Recht erwarten, dass sie dort auch ihre öffentlich-rechtlichen Angebote finden. MDR Sputnik ist schon lange nicht mehr nur Radio. Das neue frische Markendesign wird diesem Anspruch gerecht, sorgt fürüber alle Kanäle."



Insoll in Zukunftgesendet werden. Die Bremische Landesmedienanstalt hat jetzt die Ausschreibung von DAB+-Übertragungskapazitäten beschlossen. Bislang sind in Bremen und Bremerhaven über Digitalradio nur bundesweite Sender und die öffentlich-rechtlichen Programme zu empfangen. Das soll sich durch die Ausschreibung ändern. Der Medienrat hat entschieden, die. Das bedeutet, dass keine Lizenzen an einzelne Sender vergeben werden. Vielmehr werden Unternehmen gesucht, die ein Programmbouquet an Sendern zusammenstellen und verbreiten.