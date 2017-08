Mehr Radiopreis-Nominierungen, neue SWR3-Stimme

© NDR/Morris Mac Matzen

Viel los in der Radio-Branche: Die Grimme-Jury hat weitere Nominierungen für den Radiopreis bekanntgegeben, SWR3 bekommt einen neuen Morgen-Moderator - und Antenne Bayern legt sich neben einem neuen Logo auch einen neuen Musikchef zu.



Die Grimme-Jury hat am Donnerstag weiterebekanntgegeben. In der Kategorietreten N-JOY vom NDR mit gleich zwei Aktionen ("Kopf hoch. Das Handy kann warten" und "Der Mittelfinger-Mittwoch") sowie Bayern 3 ("#Läuftbeiuns – eine Serie gegen das Jammern und für ein positives Gefühl!") an. Nominiert für diesind MDR Kultur ("Gedoptes Gold – Wie aus Heidi Andreas wurde"), Deutschlandfunk (Tag für Tag: "Albtraum Kinderkur") und NDR Info ("Der talentierte Mr. Vossen – Jagd auf einen Millionenbetrüger"). Auf den Titelhoffen Henriette Fee Grützner von Radio PSR, Mara Kim von Radio 7 und Laura Larsson von 98.8 Kiss FM. Wer für dieausgezeichnet wird, entscheidet sich zwischen Antenne Bayern ("Antenne Bayern bei der Arbeit"), radioeins ("radioeins Radio Show") und Fritz ("Die einzig wahre Ping Pong Show"). Als Laudatoren fungieren. Die Verleihung findet in zwei Wochen in der Hamburger Elbphilharmonie statt.



bekommt einen: Ab dem 2. Oktober wirdan der Seite vonmoderieren. Er löstab, der aus persönlichen Gründen zurück in seine Schweizer Heimat möchte, wie es heißt. Das neue Duo präsentiert die Sendung im 14-tägigen Wechsel mit. Goga wurde in Stuttgart-Bad Canstatt geboren und arbeitet seit 2008 bei SWR3, vornehmlich als Comedy-Redakteur. Zusammen mit Anneta Politi moderiert er zudem bereits die "SWR3 ClubParty" am Samstagabend. "Kemal Goga ist ein hochtalentierter Comedy- und Unterhaltungsprofi. Er liebt und lebt die Marke SWR3 seit vielen Jahren", so



verpasst sich einen: Der Radiosender überarbeitet zum 1. September sein Logo. Das kommt zwar auch weiterhin in den Farben Blau und Gelb daher, erhält aber einen. In der digitalen Welt ist es erforderlich, ein. Langfristig soll der Markenauftritt daher durch ein solches Icon prägnanter werden. "Die Anpassung der Schrift im neuen Logo ist der erste Schritt. Gleichzeitig wollen wir damit das Logo modernisieren“, so.Bei der Logo-Weiterentwicklung wurde der Sender von der Agentur Jung von Matt/Donau unterstützt.



wird neuer. Der 46-Jährige kommt vom Norddeutschen Rundfunk, wo er seit 2004 als Redakteur Programm-Management Musik fürtätig ist. Unterstützung erhält er vonals stellvertretende Leiter der Musikredaktion. Harms tritt seinen neuen Job in München zum 1. Oktober an und berichtet an Programmdirektorin und Geschäftsführerin Ina Tenz. Von 2003 bis 2004 war er Musikredakteur bei Radio Gong in München. Die Leitung der Musikredaktion von Hit-Radio-Antenne in Hannover hatte er von 2000 bis 2001 inne. Seine Radiokarriere begann Harms mit einem Praktikum und anschließendem Volontariat bei Radio ffn in Hannover.



Unterdessen wirdzum 1. September neuer. Er löstab, der in den Ruhestand geht. Brunsen ist seit 1985 bei Radio Bremen und hat Redakteur und Moderator den Sender Bremen Vier mitgegründet, seit 2008 ist er Geschäftsführer der Radio Bremen Media und verantwortet die Werbevermarktung und das Programmmarketing von Radio Bremen. Zwischenzeitlich übernahm er außerdem die Geschäftsführung der ARD-Werbung AS&S in Frankfurt. "Ich bin sicher, dass Berthold Brunsen alsdafür sorgen wird, dass Bremen Eins weiterhin so erfolgreich ist, wie es sich seit dem Start 2001 unter der Leitung von Peter Welfers entwickelt hat", so. Brunsen selbst sagt: "Der Radiohase ist mittlerweile alt genug für Bremen ins. Und das ist auch gut so."



Der, hinter dem unter anderem "Focus"-Gründersteht, hat einen millionenschweren Deal an Land gezogen. Das Unternehmen hat den Zuschlag für denbekommen und verantwortet damit ab Mitte 2018 die Ausstrahlung von diversen UKW-Programmen von Deutschlandfunk, des NDR in Mecklenburg-Vorpommern sowie von RBB und SR. "Uplink nimmt mit dem Zuschlag die Aufgabe eines bundesweiten Grundversorgers für UKW-Radio an und sieht die übertragene Aufgabe alsan", sagte. Der MDR setzt dagegen auf eine Partnerschaft mit Divicon Media aus Leipzig.