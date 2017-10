Spotify macht Blind-Date-Talk, neue Webradios am Start

© Spotify

Antenne Bayern hat mit Radio Lina und Radio Ludwig neue Webradios für die weibliche bzw. männliche Zielgruppe an den Start gebracht, Absolut Digital nimmt Schlager- und Oldie-Fans ins Visier. Spotify hat unterdessen einen Promi-Talk gestartet.



hat neue Webradios an den Start gebracht - und sich sehr schöne Namen dafür ausgedacht. So gibt es nun nämlichund, einmal für die weibliche Zielgruppe, die man mit aktuellen Popsongs zu erreichen glaubt, einmal für die männliche Zielgruppe, die man mit "kernigem, handgemachtem Sound" erreichen will. Doch es gibt nicht nur Musik: Radio Lina sendet für seine Hörerinnen neue Rubriken wie "Die Tuschelecke", ein Newsformat mit dem neuesten Klatsch und Tratsch, oder "Auszeit für den Kopf". Radio Ludwig startet unter anderem mit einem Comedy-Format nur für Männer: "Drei Typen, die jeder kennt". In Zukunft ist auch eine Live-Moderation geplant. Programmdirektorin Ina Tenz: "In der Welt der Webstreams gibt es eine Vielzahl an Musikrichtungen – wir hingegen setzten erstmals auf Zielgruppen, weit gefasst auf Männer und Frauen. Über Marktforschung können wir die Musik genau aussteuern, hinzu kommen zielgruppengenaue Inhalte." Jan Zerbst, Programmleiter Webstreams: "Mit stündlich aktuellen Nachrichten immer zur vollen Stunde und mit neuen Entertainment-Formaten heben wir uns deutlich von anderen Streamingangeboten ab und machen das, was wir am besten können: Radio." Ein drittes neues Webradio gibt's für die junge Zielgruppe. Es hört auf den Namen "Radio Fresh" und bietet u.a. eine moderierte Chartshow.



Auchbietet mehr als nur Musik und hat nun einen neuen Podcast an den Start gebracht. Derist eine Promi-Talkshow nach dem Blind-Date-Prinzip und erscheint ab sofort immer am ersten Donnerstag im Monat. Zwei Prominente treffen sich in einem Studio in Berlin und nehmen erst dort die zuvor aufgezogenen Augenbinden ab und erfahren, wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 60 Minuten ist. Die Gesprächsthemen werden vom "Talk-O-Mat" bestimmt, der zufällig Stichworte in die Runde gibt. Bei den Gästen soll es sich um ungleiche Duos handeln. In der ersten Folge trifft Nacktmodel Micaela Schäfer auf den Rapper Maeckes, in Folge 2 trifft Sido auf Shahak Shapira. "Wir freuen uns nach dem ersten deutschen Spotify Original, Clarify im August, jetzt bereits das zweite Format zu veröffentlichen”, sagt Daniel Nikolaou, verantwortlich für Audio Originals & Podcast Partnerships bei Spotify Deutschland. "Talk-O-Mat ist ein Unterhaltungs-Format und hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Wir sind gespannt, wie unsere Nutzer Talk-O-Mat annehmen werden."



Neue Webradios gibt's auch von Absolut Digital.wendet sich an die Schlagerfans, im November folgt mitein weiterer Sender. "Wir haben in den letzten Jahren überwältigendes Feedback von unseren treuen Hörern erhalten. Umso mehr freuen wir uns, nun mit Absolut Bella und Absolut Oldie Classics auch allen Schlager- und Retrofans zwei weitere Sender zum Genießen und Mitsingen präsentieren zu können", erzählt Verena Bartsch, Musikberaterin der Absolut Digital. Anders als Absolut Relax und Absolut HOT werden die Sender nicht über DAB+, sondern nur übers Web verbreitet.



Zusätzlich überverbreitet werden dafür die Hamburger Sendersowie. Während 917XFM via UKW 16 Stunden pro Tag auf einer Alsterradio-Frequenz verbreitet wird, wurde der Sender für die digitale Verbreitung als 24-Stunden-Sender lizenziert. Gesendet wird im Regionalmux Hamburg auf Kanal 11C. "Mit dem Einstieg in DAB+ stellt unser Funkhaus die Weichen für die Digitalisierung des Radiomarktes. Den Hörerinnen und Hörern bieten wir damit einen noch besseren Sound und reagieren zugleich in einem dynamischen Marktumfeld auf die digitaler werdende Mediennutzung", so Jörg Reitmann, Geschäftsführer der alster radio GmbH & Co. KG, und ergänzt: "Die digitale Vollprogramm-Lizensierung von Hamburgs Musiksender 917XFM bei DAB+ belegt, dass sich kreative Radioprogramme durchsetzen – egal auf welchem Empfangsweg. Damit bauen wir unsere technische Reichweite deutlich aus, was unsere Position als Hamburger Radiovermarkter stärkt."