Alsterradio wird Rock Antenne, Radioeins schlägt Brücke

Bei Antenne Bayern sieht man das Heil der Zukunft in überregionalen Radio-Netzwerken. Aus diesem Grund kooperiert man mit dem Hamburger Alsterradio, das bald den Namen Rock Antenne Hamburg tragen soll. Das und mehr im Update...



12.10.2017



will ihre junge Rock-Markeund kooperiert dafür mit dem. Dieses soll künftig unter dem Namenauf Sendung gehen. Dafür haben die Gesellschafter beim Bundeskartellamt und der Medienanstalt MA HSH "die Genehmigung einer engen Zusammenarbeit der beiden Rockstationen und gegenseitige Beteiligungen beantragt", heißt es. Im Zuge dessen soll der Hamburger Sender Teil eines nationalen Rock-Antenne-Netzwerks werden. "Die Zukunft gehört. Wir haben uns nach dem Prinzip 'Teile und Wachse' entschlossen, jeweils minderheitliche Beteiligungen an unseren Tochtergesellschaften abzugeben, um zusammen weiter und schneller zu wachsen", sagten, Geschäftsführer von Antenne Bayern und Rock Antenne, und, Geschäftsführer von Alsterradio, in einem gemeinsamen Statement. "Mit den gegenseitigen Beteiligungen erhalten wir darüber hinaus Zugang zu regionalen Radiomärkten, die uns bisher verschlossen waren."



hat sich mit Blick auf dendafür ausgesprochen, einezu verfolgen. "Es muss unser aller Interesse sein, die technische Reichweite zu erhöhen - über UKW und über DAB+", sagte Raue. "Denn die Beitragszahler erwarten zu Recht, dass sie unser Angebot überall nutzen können." Der Deutschlandfunk könne wegen der schlechten UKW-Abdeckung aber nur von rund 80 Prozent der Bevölkerung empfangen werden, Deutschlandfunk Kultur sogar nur von etwa 64 Prozent. Neben allen technischen Vorteilen stelle DAB+ auch dendar: "Mittelfristig könnte Deutschlandradio die. Und selbst wenn die Kosten für den weiteren DAB+-Ausbau und höhere Streamingkosten dagegen gerechnet werden, ergibt sich ein Sparpotenzial von 10 Millionen Euro jährlich", so Raue. Sein Ziel: "UKW so lange wie nötig, DAB+ so schnell wie möglich."



will angesichts der zunehmenden Europaskepsis und der Zunahme national-konversativer Töne in der kommenden Woche eineschlagen. Vom 16. bis 19. Oktober wird der Senderlive aus dem Goethe-Institut in Warschau senden. Wie schon bei Radioeins-Sendungen aus São Paulo, Athen und Istanbul werden auch diesmal Künstlerinnen, Journalisten und Bürgerinnen ein Stimmungsbild der Stadt zeichnen. Im Zentrum der Berichte sollen deutsch-polnische Begegnungen und die Kulturszene Warschaus stehen, heißt es. Moderiert werden die Sendungen von



Derhaben sich auf eineverständigt. Die Kooperation beinhaltet eine, zudem ist der wöchentlicheneben anderen Plattformen immer donnerstags auch auf Spotify verfügbar. Unter dem Titel "Die Jamify Show" stellt JAM-FM-Moderatorin Mona ihren Hörern jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr und jeden Sonntag von 8 bis 10 Uhr die aktuellen Spotify-Neuheiten vor: unter anderem die exklusiven Spotify-Rising-Charts aus Berlin sowie internationale Spotify-Trends.: "Wir freuen uns sehr über diese starke Partnerschaft. Damit bieten wir unseren Hörer einen zusätzlichen tollen Content auf ihren Lieblingsplattformen an: Spotify und 93,6 JAM FM."



Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat die Ergebnisse derveröffentlicht, die die Radio-Werte um Hörerzahlen für Online-Audio-Angebot ergänzt. Dieumfasst sowohl die Ergebnisse der im Sommer veröffentlichten klassischen Radio-MA als auch diverse Online-Daten, mit dem Ziel, ein besseres Gesamtbild des Marktes zu schaffen. So werden erstmals neben der Werbeträger- auch die Werbemittelkontaktchance für Online-Audio- und Konvergenz-Angebote ausgewiesen. Mit Blick auf die Hörer pro Tag liegtvorne: 4,73 Millionen Hörer machen den Sender zur Nummer eins, der Verbundkommt zusammen auf 6,58 Millionen Hörer, während der Konkurrent4,13 Millionen zählt. Diezählt indes fast 136,6 Millionen Kontakte pro Tag, diebringt es auf 128,2 Millionen. Und auchwird ausgewiesen: Hier ist von 8,1 Millionen Kontakten pro Tag die Rede.