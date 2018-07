Radiotest verzögert sich, Netflix macht Comedy-Radio

© Netflix

In Österreich sind nach dem Manipulationsskandal im Jahr 2016 nun zwei Institute für den Radiotest verantwortlich. Das erweist sich aber wohl als arbeitsaufwendiger als zunächst gedacht. Außerdem: Netflix startet Comedy-Radio in den USA.



In Österreich müssen die Radiosender etwas länger auf ihre Zeugnisse warten: Der Radiotest 2017/2018 wird nicht wie eigentlich zunächst angekündigt am heutigen Donnerstag, 26. Juli veröffentlicht, sondern verschiebt sich in den kommenden Monat. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt. "Der erhöhte Koordinationsaufwand durch die Zusammenarbeit von zwei Instituten und zahlreiche Initialmaßnahmen machen den verlängerten Prüfzeitraum vor Veröffentlichung einmalig notwendig", heißt es zur Begründung. Man benötige die Zeitun, um sämtliche Arbeitsschritte detailliert überprüfen zu können. Seit Anfang des Jahres wird der Radiotest (vergleichbar der deutschen Radio-MA bzw. Audio-MA) nicht mehr von einem, sondern von zwei Instituten durchgeführt. Die GfK ist für Erhebung und Gewichtung zuständig, Ankordata für die Auswertung. Dies ist eine Konsequenz aus dem Manipulationsskandal. Zusätzlich wurde auf eine neue Fragebogensoftware umgestellt und die Telefonumfrage DSGVO-fit gemacht.



Netflix macht künftig auch Radio - und zwar in Zusammenarbeit dem US-amerikanischen Satellitenradio-Anbieter SirusXM. Geplant ist dort der Start eines eigenen Comedy-Senders. Auf diesem sollen Inhalte aus dem immer umfangreicher werdenden Angebot an Stand-Up-Shows von Netflix zu hören sein, eine hochkarätige Besetzung ist also garantiert. Erst kürzlich hat Netflix beispielsweise angekündigt, eine Art "Comedy-Festival" zu veranstalten, für das 47 Comedians aus allen Teilen der Welt einen halbstündigen Stand-Up liefern. Übertragen werden sollen auch Comedy-Talkshows von Netflix, dazu seien zusätzliche Produktionen eigens für den Radiosender geplant. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, voraussichtlich soll es im Januar 2019 los gehen. Netflix dürfte den Sender vor allem als Markting-Tool für seine Comedy-Inhalte sehen. Der Empfang von SiriusXM ist - mit Ausnahme eines Preview-Senders - kostenpflichtig, allerdings in der weitläufigen USA recht verbreitet. Über 25 Millionen Abonnenten zählt Sirius XM, das knapp 100 Audio-Kanäle umfasst.



wurde vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks als Leiter des Programmbereichs Bayern 1 - Bayern 3 - Puls bestätigt. Er leitet die Sender schon seit 2008 und bleibt nun bis Ende Oktober 2023 im Amt. Unter seiner Verantwortung waren Bayern 1 und Bayern 3 zuletzt 2016 neu ausgerichtet worden. Bayern 1 ist zwar der meistgehörte Radiosender in Bayern, büßte zuletzt bei den Hörern/Durchschnittsstunde allerdings zehn Prozent seiner Reichweite ein. Bayern 3 verbuchte hingegen ein Wachstum. Schmich ist seit 1989 in verschiedenen Positionen für den Bayerischen Rundfunk tätig. Seit 1991 arbeitet er für Bayern 3, 2003 übernahm er die Leitung des Bereichs Bayern 3, ehe er 2008 Programmbereichsleiter wurde.



Mehr als 2.800hatseit 2004 produziert und täglich ins laufende Programm geworfen. "Wurfsendungen" können Drama oder Prsoa, Kompositionen oder Collagen sein und sind jeweils nur 10 bis 45 Sekunden kurz. Daraus entsteht nun eine abendfüllende Live-Show: Zwischen August und Oktober werden die "" in Jena (5. August), Dresden (7. August), Düsseldorf (24. September) und Berlin (19. Oktober) präsentiert. n der Show wechseln die Schauspieler Britta Steffenhagen und Florian Lukas mit Improvisationstalent und unbändiger Energie laufend ihre Rollen. Sie schlüpfen in Zirkus-Figuren, mimen ein eingefahrenes Liebespaar und führen Auseinandersetzungen mit intelligenten Haushaltsgegenständen.



Hierzulande kennt man dievor allem als Zeitschriften-Verlag, im Radio-Bereich ist man lediglich mit einer 25-prozentigen Beteiligung an Radio Hamburg vertreten. Erweitert man den Blick auf ganz Europa, dann ergibt sich aber ein gänzlich anderes Bild: Mit täglich 24 Millionen Hörern ist Bauer nach eigenen Angaben das größte Radiohaus Europas. So ist Bauer beispielsweise in Polen Marktführer und liegt in Großbritannien mit 34 Prozent Marktanteil auf Platz 2. Marktführer ist die Bauer Media Group seit dem Kauf von 21 Sendern zudem in Skandinavien. Dort hat man nun eine Partnerschaft mit dem in Malmö ansässigen Unternehmengeschlossen. Dadurch kann Bauer den Sender "Rockklassiker" auch nach Malmö und Göteborg bringen und erreicht nun 55 Prozent der schwedischen Bevölkerung. Bauer übernimmt zudem die nationale Werbevermarktung von Mad Men Media. Bauer kümmert sich in Schweden auch um die nationale Vermarktung von NRJ.