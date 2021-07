© Sat.1/Claudius Pflug

An politischer Berichterstattung kam von Sat.1 in den vergangenen Jahren recht wenig, das soll sich nun ändern. Anlässlich der Bundestagswahl im September hat man Sommerinterviews mit Politikern von CDU, SPD, FDP und Grünen angekündigt. Den Auftakt macht Robert Habeck. Er stellt sich den Fragen von Stephanie Puls und Heiko Paluschka. Ob, und wenn ja wie, sich das Format von vergleichbaren Interview-Reihen der Öffentlich-Rechtlichen unterscheidet, dürfte spannend zu sehen sein.

Produktion: WeltN24

© TVNOW/Guido Engels

Lange war "Alarm für Cobra 11" die wichtigste fiktionale Serie im Programm von RTL, doch nun wird die Luft dünner. Die kommenden acht Folgen sind die vorerst letzten, die der Sender hat produzieren lassen. Danach will man Bilanz ziehen und schauen, wie viel der Relaunch im vergangenen Jahr gebracht hat. Eventuell sind da also die letzten "Cobra 11"-Folgen zu sehen. Zum Start in die neue Staffel müssen Vicky und Semir die Vergewaltigung von Bettina Helbig aufklären. Als die Frau mit einem Mord in Verbindung gebracht wird, stehen sie jedoch vor einem Rätsel.

Produktion: action conept

© Superfilm / Pertramer / Sky

In sechs Folgen der neuen Serie des österreichischen Filmemachers David Schalko wird die Geschichte einer Figur (Tom Schilling) erzählt, die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf. Aber: Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Was passiert mit dem "Ich", wenn sich dadurch das Verhältnis zu seiner Umwelt ständig aufs Neue verändert, sich immer wieder neue Konstellationen mit "den anderen" ergeben, die unweigerlich eskalieren?

Produktion: Superfilm

© Nordisk Film

Neun Tage vor einem tragischen Attentat in einem Kopenhagener Restaurant gehen acht Menschen ihrem gewohnten Alltag nach, ohne zu ahnen, dass ihr Leben in wenigen Tagen auf den Kopf gestellt werden wird. Die dänische Serie aus dem Jahr 2020 begleitet diese Personen vor, während und nach dem fiktiven Terroranschlag. Immer wieder kreuzen sich die Geschichten der Figuren. Beim Anschlag im Restaurant sterben schließlich mehrere Personen. In Folge versuchen die Menschen, die alle jeweils auf unterschiedliche Art von dem Anschlag betroffen sind, mit den Geschehnissen umzugehen. Die Polizei versucht derweil die Attentäter ausfindig zu machen. "Wenn die Stille einkehrt" wurde bei den nationalen Robert-Preisen als beste Fernsehserie nominiert.

Produktion: Nordisk Film & TV Fond