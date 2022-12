am 18.12.2022 - 13:00 Uhr

© Paramount

Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt die Serie die Geschichte einer beispiellosen Hochstapelei. Ringo (Björn Meyer), ein Familienvater aus dem Schwarzwald, erfindet sich neu als unehelicher Sohn einer milliardenschweren arabischen Dynastie. Mit kruden Geschichten und einem gefälschten Kontoauszug über acht Milliarden Dollar erobert er als arabischer Trauminvestor die Züricher Finanzwelt und bringt die Schweiz an den Rand einer Staatskrise. Seine ahnungslose Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) gerät selbst in ein Netz aus Lügen, Geld und Gier, nachdem sie versucht, ihre Familie zu retten.

Produktion: X Filme Creative Pool

© RTL / Stefan Erhard

Juli 1928: In der Hoffnung auf ein besseres Leben verlässt die aus bitterer Armut stammende Vicky (Naemi Florez) ihre Heimat und geht nach Berlin. Dort begegnet Vicky der Tänzerin Elsie (Amy Benkenstein) und dem Bar-Pianisten Harry (Ludwig Simon). Voller Hoffnung bewerben sich Vicky und Elsie im bald eröffnenden Kaufhaus Jonass als Verkäuferinnen. Als beide genommen werden, scheint der große Traum auf ein Leben ohne Armut in Erfüllung zu gehen.

Produktion: X Filme Creative Pool

© ProSieben / Claudius Pflug

Moderator und "Quatsch Comedy Club"-Gründer Thomas Hermanns zelebriert das große Jubiläum in zwei Primetime-Events auf ProSieben und verabschiedet sich von der "Quatsch"-Bühne. In der ersten Show betreten die Helden der deutschen Comedy-Szene die Bühne, deren Karrieren durch den Club geprägt wurden. Mit dabei: Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt, Johann König, Olaf Schubert, Gayle Tufts.Und Ilka Bessin schlüpft für Thomas Hermanns noch einmal als Cindy aus Marzahn in ihren legendären pinken Jogginganzug.

Produktion: Noisy Pictures / Serious Fun

© SAT.1 / Thomas Leidig

Nach seinem Wechsel zu Sat.1 wird Jörg Pilawa erstmals auf das Jahr zurückblicken - und dann auch Popsängerin Sarah Connor einladen, die sich von Thomas Gottschalk in dessen RTL-Rückblick gerade noch einen uncharmanten Spruch anhören musste. Als weitere Gäste hat Sat.1 unter anderem Karoline Herfurth, Linda Zervakis, Marcel Reif und Smudo angekündigt. In der Show soll es sowohl um "denkwürdige als auch hoffnungsvolle Momente" gehen, verspricht Sat.1.

Produktion: Cheerio Entertainment

© RBB/Gundula Krause

Aus einer kleinen Fan-Aktion ist ein Ereignis für die ganze Stadt geworden: Das Weihnachtssingen der Eisernen im Stadion „An der Alten Försterei“ am Tag vor Heiligabend ist ein Berliner Kult-Termin - erst recht, wenn der 1. FC Union die festlichen Tage auf einem der vorderen Plätze in der 1. Fußball-Bundesliga verbringt. Mehr als 28.000 große und kleine Sängerinnen und Sänger - ein Meer aus Kerzen, rot-weißen Mützen und Schals - werden die Alte Försterei füllen. Das Konzert dauert genauso lange wie ein Fußballspiel: 90 Minuten plus Nachspielzeit. Jessy Wellmer und Andreas Ulrich moderieren.

Produktion: RBB