Heiligabend, 24. Dezember

Diese filmische Neuinterpretation erzählt das Märchen "Der Froschkönig und der eiserne Heinrich" der Brüder Grimm im Stil einer romantischen Fantasy-Komödie. Neu sind dabei eine längere Vorgeschichte des Stoffes bis zur berühmten Situation am Brunnen, bei der die Goldkugel in die Tiefe fällt, und eine Ausschmückung nach dem Wurf des Frosches an die Wand.

Der Dokumentarfilm erzählt von einer großen Fuchsfamilie im italienischen Nationalpark Gran Paradiso und zeigt, wie hervorragend sich die Tiere an das Leben in den Bergen angepasst haben. Es fällt dichter Schnee, als in der schroffen Alpenlandschaft fünf Fuchswelpen das Licht der Welt erblicken. Ihre ersten, unbeschwerten Lebensmonate verbringen sie in 1.800 Meter Höhe an der Seite von Gämsen, Murmeltieren und Steinböcken. Doch als der Sommer sich dem Ende zuneigt, beginnt der Ernst des Lebens: Nicht alle fünf werden im Familienverband bleiben können.

Zu einer Zeit, in der man weder Strom, Telefon noch Auto kannte, lebte auf dem Kattult-Hof in der in Smaland gelegenen Gemeinde Lönneberga ein kleiner blonder Junge: Michel - klug, fantasievoll und selbstständig. Leider richtet er mit seinen Ideen viel Unheil an. Meistens will er gar keinen Streich aushecken, aber dann landet er zur Strafe doch wieder im Schuppen und schnitzt Holzfiguren.

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

Berlin im Januar 1933. Für die neunjährige Anna Kemper (Riva Krymalowski) endet die Unbeschwertheit ihrer Kindheit durch Hitlers Machtergreifung. Ihr Vater Arthur (Oliver Masucci), ein hoch angesehener Publizist, steht als jüdischer Intellektueller und überzeugter Demokrat auf den Verhaftungslisten der Nazis. Kurz vor Hitlers Wahlsieg setzt sich Arthur in die Schweiz ab, um seine Familie so schnell wie möglich nachzuholen. Anna, ihre Mutter Dorothea (Carla Juri) und ihr Bruder Max (Marinus Hohmann) können bei ihrer Flucht nur wenig Gepäck mitnehmen. Ausgerechnet Annas Lieblingsspielzeug, ein rosa Kaninchen, bleibt zurück. Nicht nur dieser Verlust macht den Neuanfang in der Fremde schwer. Schlechte Nachrichten von Onkel Julius (Justus von Dohnányi) lassen jedoch keinen Zweifel daran, dass es kein Zurück nach Deutschland gibt.

Vorbei die Zeiten des umzäunten Freizeitparks auf einer entlegenen Insel im Pazifik. Die Dinosaurier konnten sich unkontrolliert vermehren und wirbeln das Ökosystem der Erde durcheinander: Sie dezimieren die Fischbestände und machen sich über die Ernten her. Nur Felder mit Saatgut einer mächtigen Gentechnikfirma bleiben verschont und lassen Tech-Guru Lewis Dodgson (Campbell Scott) von der Dinoplage profitieren. Über Umwege finden Owen und Claire (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard) den Weg in Dodgsons vermeintlich friedliches Saurierreservat in den Dolomiten. Denn dorthin wurde auch ihre Adoptivtochter Maisie (Isabella Sermon) verschleppt.

Sein Blick aus dem Weltraum auf die Erde hat Astronaut und Geophysiker Alexander Gerst immer wieder vor Augen geführt, wie wenig wir über unseren Heimatplaneten wissen. Seine neue Mission: Die Geheimnisse der extremsten Regionen der Erde lüften. Fast ein Jahr lebte und forschte der ESA-Astronaut Alexander Gerst auf der Raumstation ISS in völliger Schwerelosigkeit. Auch auf seiner Expedition in der Arktis, dem Epizentrum des Klimawandels, stößt er auf extreme Lebensbedingungen. Auf Spitzbergen besucht Gerst die nördlichste Siedlung der Welt, steigt ins enge Labyrinth der Eishöhlen und unterstützt Forscherteams bei der Erkundung von Gletschern, die nur mit Hundeschlitten erreichbar sind. - Am Montag folgt der zweite Teil.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

In weihnachtlich geschmücktem Studio spielen bei Günther Jauch Kandidatinnen und Kandidaten, die das Risiko lieben. Gewinnen können sie zwei Millionen Euro, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Doch nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

Klaas schickt Sven Hannawald zu einem der gefährlichsten Radrennen der Welt nach Frankreich, während Dennis und Benni Wolter in Schottland im wahrsten Sinne zu Marionetten von Klaas' Aufgabe werden. Joko konfrontiert unterdessen Verona Pooth in Schweden mit einem 2000-Tonnen-Eisbrecher und lässt Sophie Passmann nach Mexiko reisen, wo sie sich der traditionellen Peyote-Kaktus-Zeremonie stellen muss. Ein Trip, der halluzinogene Wirkungen mit sich bringen könnte.

Leitmayr (Udo Wachtvetil) und Batic (Miroslav Nemec) haben sich von Kalli breitschlagen lassen, an einem Krimidinner im Kreise der Kollegen teilzunehmen - und nun sollen sie als "Detective Chief Inspector Francis Lightmyer" und als "Detective Constable Ivor Partridge" den Mörder in einem englischen Herrenhaus finden. Je tiefer die beiden eindringen in das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, desto mehr verschmelzen sie mit ihren Rollen – und desto mehr begreifen sie: Bei diesem Dinner wird ein doppeltes Spiel mit ihnen gespielt.

Streaming-Tipps zum Fest

Es ist ein Junge! Mit der Geburt des lang ersehnten Thronfolgers scheint das Glück für Sisi (Dominique Devenport) und Franz (Jannik Schümann) zum Auftakt der zweiten Staffel perfekt. Doch wirklich freuen kann Sisi sich nicht. Ihr freier Geist droht vom Leben am Hof erstickt zu werden. Um einen weiteren Krieg zu verhindern, müssen Sisi und Franz nach Frankreich reisen und Napoleon III. um Hilfe bitten. Aber nicht nur ihr alter Feind bereitet ihnen Sorgen, sondern auch ein unverhofftes Wiedersehen.

Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt die Serie die Geschichte einer beispiellosen Hochstapelei. Ringo (Björn Meyer), ein Familienvater aus dem Schwarzwald, erfindet sich neu als unehelicher Sohn einer milliardenschweren arabischen Dynastie. Mit kruden Geschichten und einem gefälschten Kontoauszug über acht Milliarden Dollar erobert er als arabischer Trauminvestor die Züricher Finanzwelt und bringt die Schweiz an den Rand einer Staatskrise. Seine ahnungslose Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) gerät selbst in ein Netz aus Lügen, Geld und Gier, nachdem sie versucht, ihre Familie zu retten.

In acht Episoden erzählt die Serie von den mysteriösen Geschehnissen während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Hoffnungsvoll blicken die Passagiere unterschiedlichster Herkunft auf das anbrechende Jahrhundert. Sie alle träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde. Als sie auf dem offenen Meer ein zweites Schiff entdecken, welches seit Monaten als vermisst gilt, nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung. Was sie an Bord vorfinden, verwandelt ihre Überfahrt ins gelobte Land in ein albtraumhaftes Rätsel. Ein Netz von Geheimnissen scheint die Vergangenheit jedes einzelnen Passagiers miteinander zu verbinden.