In einer Event-Programmierung bringt Sat.1 ab sofort montags "Jeopardy!", "Die Pyramide" und das als "Dating Game" deklarierte "Herzblatt" als Primetime-Shows zurück ins TV.Den Anfang macht Jörg Pilawa mit der "Pyramide": Jeweils ein Kandidat und eine prominente Persönlichkeit bilden ein Team. Sie müssen sich gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären - mit Worten und Gesten. Vier Spieler-Promi-Duette treten jeweils in Duellen gegeneinander an, um die meisten Punkte zu sammeln und die Chance auf die Gewinn-Pyramide zu bekommen.

Ein Hauch von "Nepper, Schlepper, Bauernfänger" bei RTL: Dieter Könnes führt live durch das neue Präventionsformat, in dem wahre Betrugsfälle mit nachgestellten Filmszenen und enthüllenden Reportagen genau unter die Lupe genommen werden. Ob Schockanrufe, dubiose Autohändler oder falsche Handwerker - es kann alle treffen. Ein Kriminalitätsradar zeigt auf, wo in Deutschland aktuell betrogen wird. Daneben geben Expertinnen und Experten Tipps für mehr Sicherheit durch Prävention.

Drei große Egos, ein kleines Wohnmobil und 4.500 Meilen quer durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten: In "Roadtrip Amerika" begeben sich die bekannten Köche und Unternehmer Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs auf einen gemeinsamen Buddy-Trip. Dabei durchqueren sie ikonische Landschaften, genießen kulinarische Highlights, stellen sich nervenaufreibenden Herausforderungen und treffen beeindruckende Persönlichkeiten.

Bei "Kitchen Impossible" stellen sich Tim Mälzer und seine Kontrahentinnen und Kontrahenten gegenseitig scheinbar unlösbaren Aufgaben. Das Ziel ist auch in der neuen Staffel unverändert: In unterschiedlichen Ländern die Spezialität eines ortsansässigen Kochs oder einer Köchin unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen - ohne Zutatenliste oder Rezept. Lediglich durch Schmecken und Riechen müssen sie das Geheimnis der Gerichte erraten. Zum Auftakt heißt es: Walter und Sascha Stemberg vs. Tim Mälzer.

In ihrer neuen Sendung begrüßt die Sex-Expertin Paula Lambert den Strafverteidiger, Bestsellerautor und Podcaster Dr. Alexander Stevens. Er berichtet von den skurrilsten, spannendsten und schockierendsten sexuell motivierten Fällen seiner Laufbahn, die - so verspricht es der Frauensender - die sonst so wortgewandte Paula Lambert mitunter sprachlos machen sollen.

