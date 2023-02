© ZDF/Staudinger + Franke/Serviceplan

Weltweit häufen sich mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane: Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Ein bisher unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalhänge in den Meeren und löst Tsunamis aus, und von den Küsten her verbreitet sich im Trinkwasser ein tödlicher Erreger. Immer mehr Menschen auf der Welt sind in Lebensgefahr. Auf der fieberhaften Suche nach den Ursachen der rätselhaften Phänomene findet sich eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, und das bislang Undenkbare wird schließlich zur Gewissheit: Eine unbekannte Spezies existiert im Meer – und sie greift den Menschen an. Doch kaum jemand glaubt den Forscherinnen und Forschern ihre Erkenntnis. Und so wagt die Gruppe auf sich allein gestellt eine lebensgefährliche Mission. Die Spuren führen sie dabei mit ihrem Forschungsschiff ins ewige Eis.

Produktion: Intaglio Films / ndF International Production

© Sky Deutschland/action concept/Marc Reimann

Ali Zeller (Ken Duken) und Leo Zeller (Fabian Busch) könnten gegensätzlicher nicht sein. Sie sind selten einer Meinung, denken völlig verschieden – und doch verbindet die Brüder ihre gemeinsame Kindheit und ihr Beruf: Ali arbeitet beim Kommissariat für Operative Maßnahmen in München, Leo ist interner Ermittler beim LKA in Leipzig. Nach einer desaströs endenden Polizeiaktion geraten die Geschwister, die jahrzehntelang nichts miteinander zu tun haben wollten, ins Zentrum einer internationalen Verschwörung – und sind gezwungen im Team zu arbeiten.

Produktion: Action Concept

© Sat.1/Willi Weber

Köpfchen gefragt: In der Neuauflage der legendären Quizshow müssen die Teilnehmer:innen keine Fragen beantworten, sondern die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Die Moderation von "Jeopardy!" übernimmt Ruth Moschner.

Produktion: Noisy Pictures

© Sat.1 / Benjamin Kis

Profi- und Hobby-Köchinnen und oder -Köche können in dieser Kochshow zeigen, was sie aus Eiern, Zucker, Sahne, Quark und anderen verführerischen Zutaten zaubern können. Eine hochkarätige Jury verkostet die Kreationen löffelweise und "blind": Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alexander Kumptner holen sich die besten Talente ins Team und coachen sie. Wer sich durchsetzt, kann sich über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.

Produktion: Redseven Entertainment

© RTL / Luis Zeno Kuhn

Die Serie erzählt von den Aufs und Abs des alltäglichen Wahnsinns einer WG-Clique. Melisa denkt immer wieder, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben, David und Lena sind weiterhin das (alb-)traumhafte On-Off-Pärchen, Nico muss endlich lernen sich selbst zu lieben, Dennis' Cousine Mona ist genauso schräg wie er und Titus bekämpft seine vermeintliche Liebes- und Sexsucht. Auch in der zweiten Staffel improvisieren wieder David Helmut, Melisa Dobric, Lena Meckel, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever vor der Kamera. Neu dabei ist Stefanie Alder als Mona.

Produktion: Neuesuper