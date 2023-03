© RTL

Längst ist Fernsehmacherin Hana Geißendörfer aus dem Schatten der "Lindenstraße" herausgetreten. Die einstige Produzentin der Weekly hat nach der Einstellung der ARD-Serie für Sky unter anderem "Souls" umgesetzt, für Das Erste auch einen "Tatort". Nun kommt ein "Fernsehfilm der Woche" für das ZDF - und hier klingt einiges so, als ob im Erfolgsfall eine Fortsetzung denkbar wäre. Die Kommissare Joseph Kanjaa und Clarissa Jakobs sind neu im LKA in Düsseldorf – nicht zur Freude ihrer Kollegen, denn die beiden ermitteln intern.Nach einem Drogeneinsatz sind Kokain und Bargeld in den Taschen der beteiligten Polizisten verschwunden. Davon sind Joseph und Clarissa überzeugt. Aber beweisen können sie es nicht... "Keine Figur in 'Unbestechlich' ist nur gut oder böse, was der gesamte Cast reizvoll und mit vielen Zwischentönen auf den Bildschirm bringt", sagt Geißendörfer. Samia Chancrin und Michael Klammer spielen die Ermittelnden.



Produktion: Geißendörfer Pictures GmbH