Karfreitag, 7. April

Karla (Iris Berben), eine starke, sinnliche und lebenserfahrene Frau, erfährt, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Es bleiben ihr nur noch wenige Monate. Nach einem wilden Leben als Fotografin von Musikbands, voller Tourneen, Joints und Rock 'n' Roll hat die Mitsechzigerin keine Lust auf Sentimentalitäten. Die Hilfe des ehrenamtlichen Sterbehelfers Fred (Godehard Giese), ein alleinerziehender Verkehrsplaner, der es immer gut meint, lehnt sie ab. Doch Freds Sohn Phil (Claude Heinrich), ein schüchterner Teenager mit viel Sinn für Poesie, gelingt der Zugang zu der todkranken Künstlerin. Er darf ihre Konzertfotos für die Nachwelt archivieren - und lernt dabei die flippige Studentin Rona (Zoë Valks) kennen.

Berlin, 1931: Die Stadt leidet unter der Wirtschaftskrise und politischer Unsicherheit. Während der 32-jährige Germanist Jakob Fabian (Tom Schilling) tagsüber seiner Arbeit als Werbetexter nachgeht, erkundet er nachts zusammen mit seinem Studienkollegen Labude die Unterweltkneipen, Bordelle und Künstlerateliers. Fabian gibt sich meist als distanzierter Beobachter und hat jeglichen Glauben an Moral und Anstand aufgegeben, doch als er sich eines Nachts in die selbstbewusste Cornelia Battenberg verliebt, beginnt Fabian wieder an das Gute zu glauben.

Ein Jubelschrei! Der Mietvertrag ist da. Mit dem Umzug an die Nordsee und dem eigenen Unternehmen soll für Jule und ihre Familie ein neues Kapitel im Leben beginnen. Bis zur Einschulung von Tochter Fine (Maya Gallon) wollte Jule (Teresa Rizos) Teilzeit arbeiten und danach ihrem Wunsch nach Selbständigkeit nachkommen. So war es mit Ehemann Marco (Axel Stein) vereinbart. Jetzt will sie Vollgas geben. Leider kommt es anders als geplant. Als Jule Marco gerade erzählen will, dass sie und ihre Freundin Birthe (Shadi Hedayati) den idealen Platz für ihre Lebensmittelfirma an der Nordsee gefunden haben, hat Marco es sich anders überlegt und möchte in München bleiben – nicht zuletzt, weil er sich in Natalie (Caroline Maria Frier), eine Arbeitskollegin, verliebt hat. Ein Schlag ins Gesicht für Jule. Wird sie trotzdem bei ihren Plänen bleiben und mit Fine an die Nordsee ziehen?

Karsamstag, 8. April

Es gibt Entdeckungen, Rekorde und Sensationen, die einfach nur unglaublich sind. Kai Pflaume präsentiert in einer großen XXL-Ausgabe wieder eine bunte Mischung aus Alltäglichem, medizinischen Sensationen oder einfach nur Geschichten von Mut und Wagnis, die beim Ratepanel zu Kopfzerbrechen und bei Publikum und Zuschauenden zu größtem Vergnügen führt. Im Ratepanel sind Bernhard Hoëecker, Hubertus Meyer- Burckhardt, Klara Deutschmann und Christoph Maria Herbst mit dabei.

Die Ehepaare Livia (Ulrike C. Tscharre) und Richard (Barry Atsma) sowie Amira (Melika Foroutan) und Martin (Oliver Mommsen) sind Nachbarn und Freunde, ihre Kinder (Julius Gause, Kya-Celina Barucki) sind "best buddies". Einmal im Jahr fahren sie gemeinsam in Urlaub. Doch dieses Jahr ist plötzlich alles anders: Architektin Amira ist beruflich verhindert, Livia entdeckt, dass ihr Mann Richard fremdgeht. Ein gemeinsamer Urlaub unter diesen Umständen - undenkbar! Andererseits: Warum sollen alle verzichten und auch den pubertierenden Kindern den Spaß verderben? So argumentiert durchaus zwingend die pragmatische Amira. Also packen Livia und Martin die Kinder ein und fahren gemeinsam in das liebgewonnene Ferienhaus an der Algarve. Aber natürlich fühlt sich nichts richtig an. Livia und Martin stellen fest, dass sie sich, obwohl seit Jahren befreundet, eigentlich gar nicht kennen. Doch plötzlich spüren sie miteinander eine Intensität, die ihrem Leben seit Langem fehlt. Als Amira und Richard unerwartet vor der Tür stehen, müssen die Verliebten herausfinden, ob für sie wirklich etwas Neues beginnt.

Das Bibelepos erzählt die Geschichte von Moses (Charlton Heston), der das jüdische Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit und ins heutige Israel führt. Als Sklavenjunge geboren, wird Moses von seiner Mutter auf dem Nil ausgesetzt, um ihn vor den Soldaten des Pharao zu retten. Dort findet ihn die Frau des Kronprinzen, die ihn als ihr Kind aufnimmt. Prinz Moses wird zum Volkshelden der Ägypter, bis die Erkenntnis seiner Herkunft ihn dazu bewegt, sich seiner Bestimmung anzunehmen. Mit göttlicher Hilfe gelingt ihm die Befreiung seines Volkes.

Ostersonntag, 9. April

Zweiteiliger "Tatort"-Start für Corinna Harfouch: Robert Karow (Mark Waschke) wird an einen Tatort gerufen. Alles deutet darauf hin, dass sich die junge Schutzpolizistin Rebecca Kästner am Abend zuvor in ihrer Wohnung das Leben genommen hat: Drogen, Sorgerechtsstreit, Überforderung. Doch als Karow ihren verängstigten vierjährigen Sohn Matti im Garten findet, kommen ihm Zweifel an dem Selbstmord. Welche Mutter tut das vor den Augen ihres Kindes? Dann noch der letzte Anruf der Toten an eine ungewöhnliche Nummer: Susanne Bonard (Harfouch), eine ehemalige LKA-Größe, die inzwischen an der Polizeiakademie lehrt. Sie ist eine Koryphäe, deren Standardwerk jeder kennt. Ehe sich Karow versieht, wird sie ihm für die Ermittlungen in diesem Fall an die Seite gestellt. Mit 62 nochmal zurück auf die Straße?

Zwei Abende in Folge kämpfen jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde um die Chance, bei Günther Jauch die Million zu erspielen. Alle, die es auf den "heißen Stuhl" schaffen, bekommt ein "goldenes Osterei" geschenkt, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet: Erstmals darf nämlich Günther Jauch befragt werden. Und speziell fürs Oster-Special werden prominente Weggefährten der Sendung in Handyvideos die Auswahlfragen stellen.

Der wortkarge H (Jason Statham) übernimmt einen Job als Wachmann bei einer Geldtransporter-Firma. Als es bei seinem ersten Einsatz zu einem Überfall kommt, überrascht er seine Kollegen, als er im Alleingang die Angreifer mit äußerster Brutalität ausschaltet. Schnell wird klar, dass sich der knallharte H auf einem Rachetrip befindet - aber bislang weiß keiner, warum.

Ostermontag, 10. April

Auftakt zu einer zehnteiligen Reihe: Eine Reise aus der Luft über ein Land im Nordwesten des Kontinents: Marokko. Gesegnet mit einem reichen kulturellen Erbe verfügt das Land über mittelalterliche, von Mauern umgebene Städte und eindrucksvolle Architektur. Die Hassan-II.-Moschee in Casablanca ist eine der größten Moscheen überhaupt. Das befestigte Dorf Aït-Ben-Haddou ist eine ehemalige Karawanenstadt und dient immer wieder als Filmkulisse. Im Marokko von heute trifft die alte Welt auf die neue. Technische Meisterleistungen wie der globale Megahafen Tanger-Med und die größte Solarfarm der Welt versetzen in Staunen.

Die Geschichten rund um den kleinen Drachen Tabaluga verzaubern bereits Generationen. Zu dessen 40. Geburtstag präsentiert Thore Schölermann eine spektakuläre Gala aus Berlin. Gemeinsam mit den Erfindern Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk feiert Sat.1 das Jubiläum der Kultfigur und lädt zahlreiche Wegbegleiter und Fans zu einer Show voller Überraschungen ein. Zu den Gratulanten gehören unter anderem Wincent Weiss, Maite Kelly, Johannes Oerding und Beatrice Egli.

Auf der Straße hinter den Sylter Dünen radelt die Hebamme Silke Adler zu ihrem nächsten Termin. Ein Wagen drängt sie von der Straße. Der Aufprall ist tödlich. Für Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) sieht es nicht nach Unfall mit Fahrerflucht aus, sondern nach Vorsatz. Kurz drauf wird das Fahrzeug nahe der Unfallstelle gefunden. Es gehört Dr. Johann Sowa, Leiter der Gynäkologie des Sylter Krankenhauses. Er war übers Wochenende verreist – ohne Auto – und hatte den Wagen sofort nach seiner Rückkehr als gestohlen gemeldet. Der Arzt kannte die Hebamme, aber die beiden kamen nicht gut miteinander klar. Dr. Sowa hielt es für unverantwortlich, dass Silke Adler weiterhin Hausgeburten auf Sylt durchführte, obwohl die Entbindungsstation vor geraumer Zeit geschlossen wurde. Die Kommissare kombinieren: Ist bei einer Hausgeburt etwas schiefgelaufen, wofür sich jemand an der Hebamme rächen wollte?

Aktuelle Streaming-Tipps

In der neuen Serie von Anna Winger geht es um die wahre Geschichte von Varian Fry (Cory Michael Smith, "Gotham"), Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs, "Community") und Albert Hirschman (Lucas Englander, "The Witcher"). Sie riskierten ihr Leben, um mehr als zweitausend Geflüchtete aus dem besetzten Frankreich zu retten, darunter viele Künstlerinnen und Künstler sowie Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die auf der Liste der von den Nazis meistgesuchten Personen standen. Diese internationale Gruppe junger Helden und ihre berühmten Schützlinge bewohnten eine Villa am Rande der Stadt, wo die drohende Gefahr zu unerwarteten Allianzen und intensiven Liebesbeziehungen führte.

Seit Donnerstag zeigt Prime Video die vierte Staffel seines Comedy-Hits "LOL: Last One Laughing" - und setzt erneut auf eine erstklassige Besetzung. In der neuen Runde sind dabei: Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Elton sowie Jan van Weyde. Martina Hill und Hazel Brugger. Zum wiederholten Male auftreten werden Kurt Krömer und Max Giermann. Zudem mischt nun Joko Winterscheidt mit, nachdem er die dritte Staffel wegen Corona verpasste. Spielleiter bleibt Michael "Bully" Herbig.

Mit außergewöhnlichen Reportagen füllte Claas Relotius über Jahre hinweg Seiten, unter anderem die des "Spiegel". Bis Juan Moreno herausfand, dass er Fakten, Interviews und große Teile seiner Geschichten erfunden hatte und genau das auch an die Öffentlichkeit kam. Der Sky-Dokumentarfilm geht nun selbst auf die Suche nach den wahren Geschichten hinter den damals teils erfundenen Texten. Beleuchtet wird auch der Umgang des "Spiegel" mit dem Skandal.

Die Serie "Pretty Little Liars" entwickelte sich 2010 schnell zu einem popkulturellen Phänomen und ist bis heute Kult bei vielen Fans. Nun wird das neue Kapitel "Pretty Little Liars: Original Sin", das im vorigen Jahr bei HBO Max debütierte, seine Deutschlandpremiere auf RTL+ feiern. Die Serie nimmt das Publikum mit in die Kleinstadt Millwood, in der sich 20 Jahre zuvor eine Tragödie auf einem Schulball ereignete. Nun beginnt ein maskierter Täter eine ungleiche Gruppe von Teenager-Mädchen zu drangsalieren, um sie nicht nur für die geheime Sünde ihrer Eltern zu bestrafen, sondern auch für ihre eigenen.

Jason Sudeikis spielt in der dritten Staffel ein letztes Mal die Hauptrolle des Ted Lasso - ein American Football Coach, der angestellt wird, um eine britische Fußballmannschaft zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung mit Fußball hat. Doch fehlendes Wissen gleicht er aus mit Optimismus, Entschlossenheit - und mit Biscuits.