Auf Davids Begräbnis wird ein Brief verlesen, mit dem sich der viel zu früh Verstorbene an seine Hinterbliebenen wendet. Seine Worte kommen einer Anklage gleich und die Anwesenden sehen sich gezwungen, weit zurück in die Vergangenheit zu blicken und sich die Frage zu stellen: Wie sind wir geworden, wer wir heute sind? Nach "Am Anschlag " Die Macht der Kränkung" aus dem Jahr 2021 erzählt die neue Anthologie erneut, wie seelische Verletzungen das Leben prägen. Die Figuren und Handlungen sind neu und eigenständig.

Produktion: Tivoli Film / Mona Film

Die Serie erzählt die Geschichte von Metin Müller (Max Mauff) und seinen Herausforderungen im Leben als alleinerziehender Vater. In der ersten Staffel musste Metin sich nach dem plötzlichen Tod seiner Freundin Emma (Lia von Blarer) an ein neues Dasein als Alleinerziehender gewöhnen - mit einem sechs Monate alten Baby auf dem Arm. In der zweiten Staffel ist aus dem süßen Baby Lene eine freche und willensstarke Vorschülerin (Pola Friedrichs) geworden und aus Metin ein Mann, der sich seinem Schicksal gefügt hat und sich langsam zurück ins Liebesleben wagt.

Produktion: Readymade Films

In der neuen Show schickt der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens fünf Prominente auf fünf Missionen. Auf unterschiedlichen Kontinenten machen sie spektakuläre Erfahrungen, erleben Natur, Tiere und Menschen hautnah. Als Expertinnen und Experten für einen Kontinent kehren sie zurück ins Studio und testen in Quizrunden ihr Wissen. Der Sieger tritt im Finale gegen Dirk Steffens an. Die Moderation der "Geo-Show" übernimmt Sonja Zietlow.

Produktion: RTL Studios

Juan Carlos I. war lange Zeit ein spanischer Held, der auf der ganzen Welt dafür gefeiert wurde, dass er sein Heimatland mit progressiven und demokratischen Werten reformierte. Er konnte auf eine loyale Königin an seiner Seite zählen, er hatte eine liebende Familie, einflussreiche Freunde, genoss internationalen Respekt und das Vertrauen seines Volkes. Er hatte alles, was sich ein König wünschen konnte. Wie nur konnte dieser allseits verehrte Monarch so dramatisch in Ungnade fallen, dass er 2014 abdanken und 2020 schließlich ins Exil fliehen musste? In exklusiven Interviews zu Wort kommen in der investigativen Doku-Serie enge Freunde, Palast-Insider, Journalisten und Unterstützer von Juan Carlos I. genau wie seine ehemalige Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Produktion: gebrueder beetz filmproduktion

Die Serie erzählt die Geschichte von Peggy (Patricia Arquette), einer ehemals Suchtkranken, die nach dem Tod ihrer Mutter, mit der sie zusammen in dem kleinen Wüstenstädtchen Yucca Valley, Kalifornien, zusammenlebte, die lebensverändernde Entscheidung trifft, Privatdetektivin zu werden. Ebenfalls vor der Kamera: Matt Dillon.

Produktion: Red Hour Films u.a.