Dienstag, 20:15 Uhr, RBB

Der Spartensender HGTV füllt ganze Abende mit Makeover-Sendungen aus den USA, in denen Häuser von Grund auf renoviert werden. Auch der RBB setzt nun auf ein solches Programm: "HausGeschichten". Die Autorinnen Anna Bilger, Stefanie Stoye und Katharina Zabrzynski begleiten engagierte Menschen in Brandenburg und Polen dabei, wie sie Mauern einreißen, Dächer flicken, Rückschläge überwinden und ganz fest an sich und ihre Lebensträume glauben. Unter anderem dabei: Juliane Beer. Als sie 2005 die einstige Dorfkirche in Briest, dem Heimatdorf ihrer Großeltern, kaufte, war ihr klar, dass es viele Jahre dauern wird, bevor sie das Gebäude wieder öffnen kann. Dort soll nun ein gemeinschaftlicher Ort für Kreativität und Auszeit entstehen.



Produktion: RBB

Produktion: UFA Show & Factual