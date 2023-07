© RTL / Thomas Leidig

Erzählt wird die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Airs, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals leben - die Storys sind dabei inspiriert von wahren Begebenheiten. Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner ("Mittagsstunde") als Holger Hübner und Aurel Manthei ("Kranitz – Bei Trennung Geld zurück") als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel ("Dark") und Sebastian Doppelbauer ("Biohackers"). Detlev Buck, Katharina Wackernagel sowie Marc Hosemann gehören ebenfalls zum Ensemble.

Produktion: Florida Film

© RTL / Dirk Borm

In der neuen Gameshow mit Laura Wontorra kommt es vor allem auf Bauchgefühl und Intuition an. Wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster? Wie viele Gummibänder passen um eine Melone, bevor sie platzt? In unberechenbaren Spielen wird es krachen, explodieren und reißen, was das Zeug hält. Der Twist dabei: Die prominenten Kandidat:innen wissen nie, wann genau der sogenannte "Moment der Entscheidung" oder "Knalleffekt" in jeder Challenge eintritt, müssen aber so nah wie möglich an ihn herankommen. Wer den spielentscheidenden "Jetzt knallt’s-Moment" überschreitet, verliert. Angeführt von den Team Captains Bastian Bielendorfer und Mathias Mester raten die prominenten Rateteams um die Wette.

Produktion: BBC Studios Germany

© ZDF/Ben Knabe

Startschuss für die dritte Staffel: Gemeinsam mit prominenten Gästen steht Jan Böhmermann wieder am Herd und brutzelt - ohne Starköche, Spiele oder Bewertung. Zum Auftakt ist Anke Engelke mit dabei. Weil sie Veganerin ist, kann Böhmermann auf das Fleisch im Hauptgericht verzichten und mit seiner "Chili sin carne" glänzen. Anke Engelke wiederum kocht das georgische Gericht "Badridschani" und backt ganz nebenbei noch frische vegane Plätzchen.

Produktion: UFE

© ARD Degeto/Studiocanal/Julia Terjung

Österreich, 1938. Der Wiener Lebemann Dr. Josef Bartok (Oliver Masucci) verdrängt die Gefahr der NS-Machtübernahme. Erst kurz vor dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich entschließt er sich zur Flucht. Während seine Frau Anna (Birgit Minichmayr) entkommt, gerät Bartok in die Fänge der Faschisten. Gestapo-Offizier Böhm (Albrecht Schuch) möchte den Notar mit Isolationshaft zwingen, die Nummernkonten vermögender Mandanten preiszugeben: kein Gespräch, nichts zu lesen, keine Beschäftigung! Tage, Wochen und Monate vergehen. Als Bartoks Widerstandskraft schwindet, bekommt er ein Buch über Schachpartien in die Hände. Diese unverhoffte Nahrung für seinen ausgehungerten Geist löst ein Schachfieber aus – und zieht ihn in neue Abgründe.

Produktion: Walker + Worm Film / Dor Film

© TVNow/Enver Hirsch

Wenn Guido Maria Kretschmer das erste Mal unter Prominenten "Guidos Deko Queen" sucht, geht das Werkeln, Schrauben, Streichen und Umdekorieren erst so richtig los. "Let's Dance"-Star Renata Lusin, Moderatorin Panagiota Petridou und Schauspielerin Mirja du Mont wollen beweisen, dass sie das Motto "Colour up your life" besser umsetzen können als ihre Konkurrentinnen und unter Zeitdruck zeigen, dass sie das beste Deko-Händchen haben.

Produktion: RTL Studios