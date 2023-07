© RTL / Pep Bonet

Mallorca boomt in der Hochsaison 1992. Mattis' (Henning Baum) "Bieradler" hat rund um die Uhr geöffnet, die Kellner gehen auf dem Zahnfleisch. Manuel Díaz (David Lifschitz) hat mittlerweile damit begonnen, von allen Kneipen- und Cafébesitzern Schutzgeld zu fordern. Nur Matti weigert sich zu zahlen. Als er Manuel Díaz öffentlich brüskiert, entbrennt ein erbitterter Kampf, der nicht nur Mattis Familie, sondern auch seine Angestellten in Gefahr bringt.

Produktion: UFA Fiction

© SWR

Der Landwirt Markus Wipperfürth aus Pulheim ist einer der ersten, der nach der Flutkatastrophe mit seinem Traktor ins Ahrtal kommt und Straßen freiräumt - und mit seinem Handy Videos dreht. Seine Kritik, seine Forderungen und sein Einfluss erscheinen so manch einem bedrohlich. Die Internetplattform "Faktencheck Ahrtal" unter Administratorin Roswitha K. wird zu einem Sammelbecken von Kritiker:innen Wipperfürths, die ihn immer heftiger kritisieren. Das Agieren des Bauern ist auch einigen politisch Verantwortlichen ein Dorn im Auge. Sie versuchen, das Zepter im Ahrtal wieder zu übernehmen.

© Sat.1 Gold

Produktion: Das neue Format zeichnet die Machenschaften der illegal agierenden Tierhändler nach, das meist mit Tierleid verbunden ist. Vor der Kamera wird unter anderem Tiercoach Jochen Bendel zu sehen sein, der für Sat.1 Gold schon diverse Tierformate moderierte. An seiner Seite sind die Tierschützer Stefan Klippstein, Sina Hanke und Jana Feister zu sehen.

Produktion: DOCMA TV

© RTLzwei / Kathrin Kraus

Harald Glööckler ist zurück im Fernsehen: In sechs Folgen kann das Publikum den exzentrischen Designer auf dem Weg in sein neues Leben begleiten. In der ersten Folge öffnet er nicht nur die Türen zu seinem neuen, bis ins kleinste Detail durchdesignten Luxus-Domizil, sondern er zeigt uns vor allem auch sein neues Leben in Berlin – als Single. Nach der Trennung von seinem langjährigen Ehemann Dieter Schroth hat Harald Glööckler den Schritt gewagt und ist mit seinem Hund Billy King in eine prunkvolle Penthousewohnung in der deutschen Hauptstadt gezogen.

Produktion: Yellowstone Productions

© Photo12/Alamy/Ben Lewis

Sie lernten das Tennisspielen in einem der schlimmsten amerikanischen Ghettos und erreichten dank ihrer zahlreichen Turniersiege dennoch die Spitze der Weltranglisten – Serena und Venus Williams haben sich voller Selbstbewusstsein gegen den Rassismus und Sexismus durchgesetzt. Die beiden Afroamerikanerinnen revolutionierten ihren Sport und werden in der ganzen Welt verehrt.

Produktion: Brainworks