Eva (Liv Lisa Fries) setzt sich dafür ein, dass ihr Sohn Felix (Jona Eisenblätter) selbstbestimmt leben kann: Der 13-Jährige hat das Asperger-Syndrom und kämpft damit, ständig Außenseiter zu sein. Zur Schule will Felix nicht mehr gehen, viel lieber wäre er Fischhändler wie Nachbar Pelle. Dieser versucht, Eva mit seinen Kochkünsten zu imponieren. Sie zweifelt daran, ob in ihrem Leben Platz für Pelle ist: Felix und sie sind ein eingespieltes Zweierteam. Bei den plötzlichen Wutausbrüchen ihres Sohnes stößt jedoch auch Eva an ihre Grenzen. Ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt, als Felix auf dem Schulweg wegrennt.

Produktion: PSSST! Film / Constantin Film

Auf der Bühne sind sie weltberühmte, extravagante Showmänner, die Generationen geprägt, Millionen inspiriert und die Soundtracks zu Millionen Leben geschaffen haben. Abseits der Bühne sind sie häufig destruktive, wütende, manchmal gewalttätige, unsichere Männer mit hochkomplexen Lebensläufen, die mit dysfunktionalen Beziehungen zu kämpfen haben und sich darüber oft in Drogen- und Alkoholmissbrauch flüchten. Was also macht einen großen Frontmann aus, was unterschiedet ihn von einem durchschnittlichen Sänger? Zum Auftakt der Doku-Serie geht es um Jon Bon Jovi. - Die gesamte Serie steht bereits in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Produktion: Honey Bee / VPM

In der ersten Folge der neuen Datingshow mit Amira Pocher beziehen die Single-Eltern ihre traumhafte Villa in Griechenland. Während sie sich beim Speed-Dating beschnuppern, erleben ihre Kinder eine Überraschung, mit der sie niemals gerechnet hätten: Sie werden Dating-Expertinnen und -Experten ihrer eigenen Eltern und können Einfluss auf das Geschehen nehmen.

Produktion: ITV Studios Germany

Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Ochsenknecht macht sich bereits jetzt sorgen um seinen Gegner: "Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder? Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?" Lauterbach hingegen kennt die Stärken seines Gegners: "Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Dann ist mir was eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam."

Produktion: Raab TV

Während in unserer Gegenwart Wohl und Wehe gesellschaftlicher Anerkennung an die Likes und Follower in den sozialen Medien geknüpft zu sein scheinen, hängen in der postkatastrophalen und ressourcentechnisch stark eingeschränkten Zukunft von "Arcadia" Klasse und Status der Menschen von einem sogenannten Bürgerscore ab, via Chip in die Hände eingepflanzt. Nur wer gesunder, fokussierter und effizienter Teil der Gesellschaft ist, darf in diesem Orwell‘schen Zukunftsentwurf ein gutes Leben führen. Nichts anderes wünscht sich Familienvater Pieter Hendriks für die Seinen. Weshalb er ganz offensichtlich am entscheidenden Algorithmus herumgedoktert hat, um die Scores seiner Frau und der beiden Töchter künstlich zu heben. Die Folge: Pieter wird in die unwirtliche Außenwelt verbannt, aus der es keine Rückkehr gibt, seine Familie mit Strafpunkten ans Ende der gesellschaftlichen Hackordnung versetzt. Ihr Kampf um Wiederaufstieg wird zum Überlebenskampf in einer eindrucksvoll realisierten und viel zu nahen Zukunft.

Produktion: Jonnydepony