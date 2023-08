© ZDF/Thomas Wolfschläger

"Zucker im Kaffee...": Ende der 60er-Jahre war diese Liedzeile normal. Heute findet sich Zucker überall. Er ist quasi das Mikroplastik der Ernährung. Über Gefahren, Konsequenzen und versteckten Zucker berichten die beiden Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst mit einem Augenzwinkern.

Produktion: Prime Productions

© ZDF/Nadja Kölling

Du bist, was Du isst, sagt ein Sprichwort. Was bedeutet das für die deutsche Küche? Gibt es identitätsstiftende Gerichte? Wladimir Kaminer besucht berühmte Köchinnen und Köche des Landes und ergründet mit ihnen, wie viel deutsche Seele in ihren Kochtöpfen brodelt. Im Anschluss zieht es ihn dann auch nach Österreich und in die Schweiz.

Produktion: Nordend Film

© Sat.1

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik vor. Zum Staffel-Auftakt sind Nelson Müller, Meret Becker, Mirja Boes und Bastian Bielendorfer mit dabei.

Produktion: Cheerio Entertainment

© ARD

Stepan Timoshin hat mit Sneakern ein Vermögen gemacht. In seinem Berliner Store "Vaditim" verkauft er die begehrtesten Sneaker-Modelle. Mit Preisen bis zu 30.000 Euro. Mit gerade einmal 22 Jahren führt er ein Leben, von dem die meisten nur träumen können: Er fährt teure Autos, ihm gehören schicke Wohnungen in Berlin und Zürich. Dass er einmal so erfolgreich sein würde, war kaum absehbar. Denn der Start ins Business lief alles andere als glatt. Mit 17 Jahren bekam er eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung und sollte 180.000 Euro Steuern nachzahlen. Danach änderte sich sein Leben radikal. Sein Lebensmotto: "Wenn eine Tür sich schließt, sollte man die andere öffnen und sein Glück probieren."

Produktion: SWR

© Sat.1 Gold

Im Auktionshaus Eppli in Stuttgart kommen Schätze unter die Lupe. Täglich stellen sich Ferdinand Eppli und sein Experten-Team, bestehend aus Romina Nawaz und José Martinez, die eine Frage: Ist es Ramsch oder Rares?

Produktion: Blueprint Media