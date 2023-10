am 01.10.2023 - 13:00 Uhr

© Prime Video

Heinz Strunk spielt einen Saxofonisten namens Peter, der genau wie Trompeter Torben (Marc Hosemann, bekannt von "Die Discounter") von einem Tag auf den anderen vom Bandleader der Tanzband „Boarding Time“ auf die Straße gesetzt wird. Also probieren die beiden ihr Glück in El-Arenal. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sie sich allerdings mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens im heimischen Hamburg verbliebener, misstrauischer Frau Ilona (Bettina Stucky) auseinandersetzen.

Produktion: i&u TV / Odeon Fiction

© ZDF/Oliver Feist

Fritzie (Tanja Wedhorn) startet nach ihrer Brustkrebserkrankung einen Neuanfang – als Single und im neuen Zuhause. Ihre Vermieterin sagt ihr in naher Zukunft eine neue Liebe voraus, doch danach ist Fritzie gar nicht zumute. Ihr Noch-Ehemann Stefan liegt im Koma, der neue Interimsdirektor Henrik sorgt für Unruhe an der Schule, und plötzlich steht ihr lang vergessener Vater vor ihrer Tür – mit Krebs und dem Wunsch, eine Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen, bevor es zu spät ist.

Produktion: Polyphon

© ZDF/Mirko Schernickau

Tag der Deutschen Einheit? Von wegen. Für viele Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte ist der 3. Oktober kein wirklicher Feiertag. Über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung und nach Generationen von Einwanderungsgeschichte haben viele noch immer das Gefühl, nicht wirklich angekommen zu sein. Sie fühlen sich mitunter unterrepräsentiert und von politischer Teilhabe ausgeschlossen. Wo steht Deutschland, und was muss sich ändern? ZDF-Moderator Mitri Sirin fühlt am Tag der Einheit Deutschland den Puls und erzählt Geschichten von Frust und Ausgrenzung – aber auch von gelungener Gemeinschaft und Teilhabe. Zu Wort kommt auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel

Produktion: Bewegte Zeiten

© RTL/Boris Breuer

Doc Caro ist zurück auf der Straße - erstmals bei Vox. Zum Auftakt ist die Medizinerin bei einem Rettungseinsatz in ihrer Heimatstadt Mülheim an der Ruhr unterwegs und wird dabei hautnah mit den traurigen Lebensumständen vereinsamter Stadtmenschen konfrontiert, deren Leiden oft niemand mehr mitbekommt, bis es fast für jede Hilfe zu spät ist. Zurück in der Klinik kämpft Caro um das Leben eines Witwers, auf den Zuhause seine drei kleinen Kinder warten.

Produktion: spin tv

© Warner Bros. Discovery

2017 holte RTLzwei das britische Dating-Format nach Deutschland. Aufsehen erregte man mit dem Konzept, dass die dating-willigen Kandidaten bzw. Kandidatinnen in dem Format völlig nackt auftraten. Dabei bekommt weder das Publikum noch der Single, der auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin ist, sofort den kompletten Körper zu sehen, stattdessen stehen sie in Boxen, durch die einzelne Körperteile nach und nach enthüllt werden - und das Gesicht erst zu allerletzt. Durch die Neuauflage führt nun Julian F.M. Stoeckel.

Produktion: Tower