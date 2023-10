© SWR/Studio.tv.film

Jannik (Lorenzo Germeno) und Tai (Anh Khoa) sind zwei Außenseiter, die in ihrer Schule nicht ernst genommen werden. Füreinander sind sie beste Freunde, hofft zumindest der gutmütige Klassik-Nerd Jannik, der heimlich in Tai verliebt ist. Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor Jens Lamprecht (Thorsten Merten) auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein. Es beginnt als Scherz, doch dann lässt Tai den Direktor nicht wieder raus.

Produktion: Studio.TV.Film

© Studio Bummens

Mehr als zwei Millionen Hörerinnen und Hörer erreichte der Studio-Bummens-Podcast "Lubi - Ein Polizist stürzt ab" seit seiner Veröffentlichung im Frühjahr bereits. Es geht darin um den Polizisten Rolf L., genannte Lubi, der als Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park arbeitet - und selbst kokainabhängig ist. Nach einem Dienstunfall gerät sein sorgsam aufrecht erhaltenes Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einem internationalen Autoschieberring wieder, für den er im Drogenrausch Luxuskarossen durch ganz Europa fährt, bis ihm das LKA auf die Schliche kommt und er schließlich 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt wird. Eine wahre Geschichte also, wie sie sich ein Drehbuch-Team kaum spannender hätte ausdenken können und die nun durch die verfilmten Versionen noch einmal einem deutlich größeren Publikum bekannt werden dürfte. Entstanden sind dabei zwei Versionen: Eine vierteilige Reihe, die ab Montag in der ARD-Mediathek veröffentlicht wird, sowie eine 90-minütige Filmfassung, die ebenfalls am 9. Oktober im Ersten ausgestrahlt wird - allerdings erst zu recht später Stunde.

Produktion: Frisbeefilms Produktion / Studio Bummens / Fortis Imaginatio

© RTL

Schon seit einigen Jahren zeigt Vox immer wieder Folgen seiner Dokumentation "Wir werden groß". Die drei neuen Folgen stehen nun unter dem Motto "Endlich Urlaub ohne Eltern". Erneut begleiten Kameras einen wissenschaftilchen Test. Was passiert, wenn sechs Mädchen und sechs Jungs alleine Urlaub machen? Wenn also keine Eltern weit und breit zu sehen sind. Klar, die Kids freuen sich auf vermeintliche Freiheit. Die Ferienvilla, in der das Experiment abgehalten wird, ist mit 30 Kameras ausgestattet, die die elf- oder zwölfjährigen Kinder filmen. Entwicklungspsychologen, so schreibt es Vox, beobachten die Heranwachsenden "und können jederzeit eingreifen".

Produktion: Sagamedia

© ZDF/Oliver Feist

Auftakt zur neuen Staffel der Serie mit Jürgen Vogel: Die Auszubildende Annabelle wird nach ihrem Schichtdienst an einer Bushaltestelle vor einen fahrenden Lastwagen gestoßen. Sie stirbt noch am Tatort. Mavi (Aybi Era) atmet erleichtert auf, weil ihre Mutter wohl doch keine Demenz hat. Währenddessen macht sich Robert (Vogel) Sorgen um Emmi, die mit Bauchschmerzen in das Krankenhaus eingeliefert wird, in dem auch das Mordopfer arbeitete. Während sich Mavi im Krankenhaus umhört, spricht Robert mit Annabelles WG-Mitbewohnerin Zoe und deren Freund Tobias. In ihrem Zimmer findet Robert heimlich gemachte Fotos des Opfers und an sie adressierte Drohschreiben. Wollte ihr jemand Angst einjagen?

Produktion: Studio Zentral

© ARD/Uwe Ernst

In jeder Folge des Spin-Offs treten Kandidatinnen und Kandidaten einzeln gegen bis zu fünf Jägerinnen und Jäger an. In Runde eins müssen bis zu fünf Multiple Choice-Fragen beantwortet werden. Mit dem erspielten Betrag haben es die Kandidatinnen und Kandidaten dann in Runde zwei selbst in der Hand, gegen wie viele Jägerinnen und Jäger sie quizzen wollen. Je höher sie die Gewinnstufe wählen, desto mehr Mitglieder der Quiz-Elite kommen zum Einsatz und desto geringer ist der Zeitvorsprung für die Kandidatinnen und Kandidaten. Die Moderation übernimmt wieder Alexander Bommes.

Produktion: ITV Studios Germany