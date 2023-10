© Sat.1/Kathrin Baumann

Dr. Sarah König (Caroline Frier) zieht mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) von Berlin ins beschauliche Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees, um einen Neuanfang zu wagen. Schnell gewinnt Sarah das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll zwischen Berg und See. Doch ihr Herz weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah den Kopf - genau wie Bergretter Max Raichinger (Simon Lucas). Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das ihr neues Leben zu zerstören droht.

Produktion: Filmpool

© ZDF/U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG

Der junge Student Adem Kameri (Valon Krasniqi) verschleiert seine kosovarische Herkunft, um in einer traditionellen Studentenverbindung ein günstiges Zimmer zu bekommen. Dort bietet sich ihm die Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen, doch der Preis dafür ist hoch. Die Miniserie führt in die Welt der Studentenverbindungen, die für die meisten Menschen verschlossen bleibt. Sie kann nicht nur Macht und Einfluss von Eliten sichern, sondern die Chance für einen sozialen Aufstieg bieten. Auch innerhalb der Verbindungen geht es von Anfang an um den Aufstieg in der Hierarchie.

Produktion: U5 Filmproduktion

© RTL / Anke Neugebauer

Eine Zeitreise in die 90er: Täterjagd ohne Internet, ohne Handys und in den Anfängen der DNA-Analyse. Zu dieser Zeit spielt der fiktive Fall um eine Mädchenleiche, die übersät mit rätselhaften Runen in einem Waldstück gefunden wird. Als ungleiches Ermittler-Paar nehmen Henriette Confurius (spielt Kommissarin Ulrike Bandow) und Fahri Yardim (spielt Kommissar Koray Larssen) in dem düsteren Thriller die Verfolgung des Täters auf.

Produktion: Wüste Medien

© NDR/Michael Ihle

Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel), endgültig in die friesische Provinz gezogen, hat genug mit sich selbst zu tun: Er leidet unter Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innerer Unruhe – und will dennoch nichts mehr, als die Medikamente gegen seine Angststörung abzusetzen. Da überfährt er des Nachts auf der Landstraße beinahe eine junge, verstörte Frau: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als sie Sörensen endlich ihre Identität verrät, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen. Sörensen ist überfordert, von der Situation, von sich selbst. Der Ort lehnt ihn ab, die Angst kehrt zurück – und bei einer Leiche wird es nicht bleiben.

Produktion: Claussen + Putz Filmproduktion

© ZDF / Bernd Schuller

Finns (Adrian Grünewald) Aufregung steigt: Zum ersten Mal ist er heute bei einer Aktion seiner Klimaprotestgruppe dabei. Doch das will er sich nicht anmerken lassen. Schon gar nicht vor Mitaktivistin Lena (Valerie Stoll). Als die Hände der Protestierenden fest auf der Straße kleben, staut sich der Verkehr. Sehr zur Verzweiflung von Paketfahrer Lew (Nicolas Garin). Er ist noch in der Probezeit und darf seinen Job auf keinen Fall verlieren. Immer mehr Menschen versammeln sich in kurzer Zeit an der Kreuzung und machen ihrem Ärger laut Luft. Wie soll sich dieses (Verkehrs-)Chaos auflösen?

Produktion: Tellux Film